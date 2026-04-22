CSIF reclama mesures urgents davant les goteres a l’Escola Santa Margarida de Quart i assenyala Ajuntament i Educació

El sindicat CSIF ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball per les filtracions d'aigua que afecten parets, terres i instal·lacions elèctriques del centre educatiu.

L'escola Santa Margarida de Quart, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Redacció

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball per les goteres detectades a l’Escola Santa Margarida de Quart, una situació que, segons el sindicat, afecta parets, terres i instal·lacions elèctriques sense que s’hi hagi aplicat una solució definitiva. A l’escrit registrat, la central aporta imatges en què es veu aigua acumulada a les aules i humitats a tocar d’endolls i regletes. Segons el sindicat, aquestes filtracions poden comportar riscos com curtcircuits, descàrregues o fins i tot incendis, a més de l’aparició de floridures i fongs amb possibles afectacions respiratòries i dermatològiques.

El responsable del sector d’Educació de CSIF a Catalunya, David Aguilera, denuncia que “és inadmissible que en un centre educatiu hi hagi galledes per recollir l’aigua de les goteres i humitats als endolls” i remarca que està en joc “la seguretat de docents, personal laboral i alumnes”. El sindicat recorda que la normativa de prevenció de riscos laborals obliga les administracions a actuar davant qualsevol situació que pugui posar en perill la salut dels treballadors. CSIF assenyala com a responsables tant l’Ajuntament de Quart com el Departament d’Educació i Formació Professional i reclama mesures urgents perquè la comunitat educativa deixi de conviure amb goteres dins les aules.

  1. Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
  2. Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
  3. Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
  4. La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
  5. Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
  6. Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
  7. Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
  8. L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils

El Suprem confirma l’absolució de Neymar i dels directius del Barça que el van fitxar el 2013

El Suprem confirma l’absolució de Neymar i dels directius del Barça que el van fitxar el 2013

Girona suma un nou Bé Cultural d’Interès Nacional amb el Llibre del Sindicat Remença

Girona suma un nou Bé Cultural d’Interès Nacional amb el Llibre del Sindicat Remença

La CUP denuncia falta de rigor del govern de Salt per portar crèdits al ple sense els suports necessaris

La CUP denuncia falta de rigor del govern de Salt per portar crèdits al ple sense els suports necessaris

Totes les claus del procés de regularització d’immigrants: un advocat expert en estrangeria alerta d’estafes

Totes les claus del procés de regularització d’immigrants: un advocat expert en estrangeria alerta d’estafes

L’Escola Municipal de Música de Girona oferirà 562 places per al curs vinent

L’Escola Municipal de Música de Girona oferirà 562 places per al curs vinent

Molí Càtering, de Jordi Jacas, serveix el menú de la 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia

Molí Càtering, de Jordi Jacas, serveix el menú de la 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia

La zona del cotxe que gairebé ningú toca quan neteja... i que pot evitar més d’un ensurt

La zona del cotxe que gairebé ningú toca quan neteja... i que pot evitar més d’un ensurt
