CSIF reclama mesures urgents davant les goteres a l’Escola Santa Margarida de Quart i assenyala Ajuntament i Educació
El sindicat CSIF ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball per les filtracions d'aigua que afecten parets, terres i instal·lacions elèctriques del centre educatiu.
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball per les goteres detectades a l’Escola Santa Margarida de Quart, una situació que, segons el sindicat, afecta parets, terres i instal·lacions elèctriques sense que s’hi hagi aplicat una solució definitiva. A l’escrit registrat, la central aporta imatges en què es veu aigua acumulada a les aules i humitats a tocar d’endolls i regletes. Segons el sindicat, aquestes filtracions poden comportar riscos com curtcircuits, descàrregues o fins i tot incendis, a més de l’aparició de floridures i fongs amb possibles afectacions respiratòries i dermatològiques.
El responsable del sector d’Educació de CSIF a Catalunya, David Aguilera, denuncia que “és inadmissible que en un centre educatiu hi hagi galledes per recollir l’aigua de les goteres i humitats als endolls” i remarca que està en joc “la seguretat de docents, personal laboral i alumnes”. El sindicat recorda que la normativa de prevenció de riscos laborals obliga les administracions a actuar davant qualsevol situació que pugui posar en perill la salut dels treballadors. CSIF assenyala com a responsables tant l’Ajuntament de Quart com el Departament d’Educació i Formació Professional i reclama mesures urgents perquè la comunitat educativa deixi de conviure amb goteres dins les aules.
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils