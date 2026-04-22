La CUP denuncia falta de rigor del govern de Salt per portar crèdits al ple sense els suports necessaris
El grup assegura que ERC i Junts van haver de retirar enmig de la sessió tres punts vinculats a cinc milions d’euros després d’una aturada de mitja hora
La CUP ha denunciat una “manca de rigor” del govern de Salt després que ERC i Junts portessin al ple de dilluns tres crèdits previstos al pressupost sense tenir garantits els suports necessaris per aprovar-los. Segons la formació, aquesta falta de previsió va obligar a aturar la sessió durant mitja hora i a retirar finalment els punts enmig del debat.
El portaveu d’IPS-CUP, Roger Bigas, ha assegurat que “Esquerra i Junts van portar a ple 3 crèdits per valor de 5 milions sense tenir els suports suficients” i ha criticat que aquesta operació els volia “tenir lligats a deute durant més de 10 anys”. “Això no és de consens”, ha remarcat. En la mateixa línia, la formació sosté que la falta de previsió del govern “abona el terreny de l’antipolítica i la desconnexió de la població amb el que ocorre durant els plenaris”.
Dues mocions
Malgrat aquestes crítiques, el grup ha expressat satisfacció per l’aprovació de dues mocions presentades per la formació. Una era de suport al sindicat USTEC-IAC, defensada per la regidora Marta Guillaumes, que ha pres recentment l’acta, i l’altra estava relacionada amb l’avenç del feminisme a Salt.
Bigas ha remarcat que la CUP “continua portant al ple propostes que acaben prosperant”, i ha posat com a exemples “la paulatina internalització dels serveis de neteja de l’Ajuntament de Salt” o “la represa de les marxes exploratòries per repensar els carrers amb perspectiva feminista”. Segons ha afegit, aquesta última qüestió “quedava recollida en el protocol de prevenció i abordatge a les violències sexistes i lgtbifòbiques aprovat en plenari de 2023 i aturat fins a dia d’avui”.
