Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
recomanacions Sant Jordipobresa Gironaocupacions GironaERO NestléhomeopatiaGirona-Betis
instagramlinkedin

Girona engega els tràmits per traslladar el dipòsit de vehicles

El projecte preveu un espai exterior per estacionar almenys 164 vehicles i un edifici d’oficines

La instal·lacions de l'actual diposit de vehicles de Girona. / ACN

L'Ajuntament de Girona ha engegat els tràmits per traslladar el dipòsit municipal de vehicles, que actualment es troba a MercaGirona, fins al polígon industrial de Mas Xirgu. El dipòsit ocuparà la parcel·la de sòl urbà ubicada del carrer de la Indústria. En concret, ara s’ha aprovat la contractació de la redacció del projecte executiu de les obres, que preveu la creació d’un espai exterior per estacionar un mínim de 164 vehicles i d’un edifici d’oficines per al personal municipal com a espai d’atenció al públic.

L’edifici comptarà amb almenys 100 metres quadrats, que es destinaran a oficines, atenció al públic, lavabos, i diversos espais per al personal amb vestuaris, cuina, menjador i zones de descans, ja que hi ha torns de 24 hores. Els espais d’atenció al públic estaran blindats i hi haurà una finestreta per poder-se comunicar amb els usuaris del dipòsit sense necessitat que accedeixin a l’edifici. A l’exterior també s’hi preveu instal·lar un caixer de cobrament.

Pel que fa a la zona d’aparcament, aquesta haurà de disposar d’almenys 164 places. Del total, 4 hauran de ser per a grues municipals; 75 per a l’estacionament de curta durada; 30 per a vehicles abandonats o per desballestar; 25 per a motos i 30 per a bicicletes. Entre altres aspectes, els plecs del contracte també especifiquen que l’accés per a vehicles es farà mitjançant barrera telecomandada des de l’oficina i per comandament a distància o lector de matrícules, i que les instal·lacions disposaran de sistema de videovigilància connectat amb la Policia Municipal. Amb relació al cost, el contracte estableix un pressupost d’execució màxim de 400.000 euros. La redacció del projecte s'ha licitat per un import de 17.548,79 euros.

El dipòsit es troba de forma provisional dins del recinte de MercaGirona des del 2005. En els darrers anys, el consistori ha fet l’adscripció del terreny i adequat la finca, per tal de fer efectiu el trasllat. L’actual dipòsit està preparat per encabir-hi 100 turismes, 5 grues, 40 bicicletes i 40 motocicletes.

El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica, Sergi Font, afirma que es tracta d'una "necessitat de ciutat" que "permetrà dignificar el dipòsit, el farà més accessible i millorarà les condicions de treball del personal municipal".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents