Girona engega els tràmits per traslladar el dipòsit de vehicles
El projecte preveu un espai exterior per estacionar almenys 164 vehicles i un edifici d’oficines
L'Ajuntament de Girona ha engegat els tràmits per traslladar el dipòsit municipal de vehicles, que actualment es troba a MercaGirona, fins al polígon industrial de Mas Xirgu. El dipòsit ocuparà la parcel·la de sòl urbà ubicada del carrer de la Indústria. En concret, ara s’ha aprovat la contractació de la redacció del projecte executiu de les obres, que preveu la creació d’un espai exterior per estacionar un mínim de 164 vehicles i d’un edifici d’oficines per al personal municipal com a espai d’atenció al públic.
L’edifici comptarà amb almenys 100 metres quadrats, que es destinaran a oficines, atenció al públic, lavabos, i diversos espais per al personal amb vestuaris, cuina, menjador i zones de descans, ja que hi ha torns de 24 hores. Els espais d’atenció al públic estaran blindats i hi haurà una finestreta per poder-se comunicar amb els usuaris del dipòsit sense necessitat que accedeixin a l’edifici. A l’exterior també s’hi preveu instal·lar un caixer de cobrament.
Pel que fa a la zona d’aparcament, aquesta haurà de disposar d’almenys 164 places. Del total, 4 hauran de ser per a grues municipals; 75 per a l’estacionament de curta durada; 30 per a vehicles abandonats o per desballestar; 25 per a motos i 30 per a bicicletes. Entre altres aspectes, els plecs del contracte també especifiquen que l’accés per a vehicles es farà mitjançant barrera telecomandada des de l’oficina i per comandament a distància o lector de matrícules, i que les instal·lacions disposaran de sistema de videovigilància connectat amb la Policia Municipal. Amb relació al cost, el contracte estableix un pressupost d’execució màxim de 400.000 euros. La redacció del projecte s'ha licitat per un import de 17.548,79 euros.
El dipòsit es troba de forma provisional dins del recinte de MercaGirona des del 2005. En els darrers anys, el consistori ha fet l’adscripció del terreny i adequat la finca, per tal de fer efectiu el trasllat. L’actual dipòsit està preparat per encabir-hi 100 turismes, 5 grues, 40 bicicletes i 40 motocicletes.
El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica, Sergi Font, afirma que es tracta d'una "necessitat de ciutat" que "permetrà dignificar el dipòsit, el farà més accessible i millorarà les condicions de treball del personal municipal".
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada