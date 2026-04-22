
Girona negocia amb la propietat per enderrocar el bloc ocupat de Ferran Puig

L'Ajuntament fa seguiment de les famílies vulnerables per trobar una alternativa habitacional i que deixin l'espai insalubre

El bloc ocupat de Ferran Puig, amb un cotxe de la Policia Municipal.

El bloc ocupat de Ferran Puig, amb un cotxe de la Policia Municipal. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

L'Ajuntament de Girona manté un contacte "molt regular" amb la propietat del bloc ocupat de la ronda de Ferran Puig amb la finalitat que "assumeixi la responsabilitat" i es pugui acabar enderrocant l'edifici. Tot això, perquè està fora d'ordenació segons el Pla General de 2002, en estar molt a prop de les vies de tren.

El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ho ha confirmat aquest dimecres en una entrevista a la ràdio municipal, Girona FM, assegurant que s'han "d'avançar els contactes amb la propietat en les properes setmanes". La finalitat és "reconfigurar l'edificabilitat actual", amb la "idea" de mantenir la quarantena de pisos actuals, però "un pèl més endarrerits". La propietat continuaria sent la mateixa.

Els pisos estan ubicats al número 13-15 de la ronda de Ferran Puig, i estan ocupats des de l'estiu de 2024. Tanmateix, Font ha assenyalat que fa "quaranta anys que estan buits" i, al llarg d'aquest temps "no s'hi ha permès habitar gent, rehabilitar ni posar a disposició de les persones". Amb els anys, l'edifici també s'ha anat desgastant i, avui dia, hi ha unes xarxes col·locades perquè possibles despreniments no caiguin a la vorera.

"Diferents factors"

Font també ha confirmat que en les últimes setmanes ha canviat el perfil dels ocpuants del bloc i ha indicat que hi ha "diferents factors". Per una banda, a través de Serveis Socials l'Ajuntament fa un seguiment de les famílies amb vulnerabilitat, "de persones que realment necessiten aquest suport". L'objectiu és trobar una "alternativa habitacional" i que deixin "un espai que és insalubre i no compleix amb les condicions que ha de tenir un habitatge".

Per altra banda, l'Ajuntament també està "en contacte" amb els cossos policials i la mateixa propietat perquè s'han trobat amb una altra situació: la que l'edifici acaba sent un "refugi per a altres tipus de persones". "L'agafen com a protecció per poder delinquir", ha destacat.

Des que va ser ocupat el bloc, s'han fet actuacions per desallotjar diferents immobles, però "els processos de desallotjament no han estat totals". Per això, un cop els cossos policials marxen dels voltants de l'edifici, els desallotjats acaben tornant a ocupar els pisos.

Les aigües fecals al pati interior.

Les aigües fecals al pati interior. / DdG

Queixes veïnals

Tota aquesta situació fa anar de corcoll als veïns de la zona. "La situació es va agreujant", lamenten. Sobretot, tenen queixes del pati interior, on des de fa mesos hi ha aigües fecals que surten per una canalització. Tot apunta que les canalitzacions estan embussades i els ocupes haurien desconnectat les canalitzacions.

Això provoca una gran molèstia als veïns. Ara, però, també llencen "bosses amb merda a dins" i, amb el sol "l'olor puja fins a l'últim pis" i hi ha "mosques per tot arreu" i no es volen imaginar que passarà quan arribi l'estiu. Assenyalen que estan "desesperats" davant la situació. Segons van explicar fonts municipals, l'Ajuntament va requerir a la propietat netejar l'espai, cosa que encara no s'ha produït.

A més, asseguren que "venen els Mossos cada dia" i lamenten que l'Ajuntament "no estigui fent res". En l'entrevista a Girona FM, Sergi Font, ha destacat que "els veïns demanen estar en un barri tranquil i viure en pau", i aquest és l'objectiu del consistori.

  1. Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
  2. Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
  3. Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
  4. La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
  5. Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
  6. Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
  7. L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
  8. El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada

Lydia Bosch “Soy mucho más libre ahora”

84 comptadors permetran gestionar la pressió turística de quatre parcs naturals, un d'ells el de Cadí-Moixeró, i millorar-ne la conservació

84 comptadors permetran gestionar la pressió turística de quatre parcs naturals, un d'ells el de Cadí-Moixeró, i millorar-ne la conservació

Els ramaders demanen mesures "eficients" per fer front a la tornada del llop a Catalunya, que el veuen com a "letal"

Els ramaders demanen mesures "eficients" per fer front a la tornada del llop a Catalunya, que el veuen com a "letal"

Vídeo | Els Bombers estrenen a Olot un helicòpter propi fix tot l'any

Els Bombers estrenen a Olot un helicòpter propi fix tot l’any per reforçar els rescats a Girona

Els Bombers estrenen a Olot un helicòpter propi fix tot l’any per reforçar els rescats a Girona

La Creu Roja connecta 95 candidats i 7 empreses en una trobada d'ocupació a Girona

La Creu Roja connecta 95 candidats i 7 empreses en una trobada d'ocupació a Girona

Vídeo | La UdG celebra el Fòrum Industrial per fomentar la inserció laboral dels estudiants

Arrels del Vi aplegarà 35 cellers i 150 referències de vins de gamma alta en la 18a edició a Sant Martí d’Empúries

Arrels del Vi aplegarà 35 cellers i 150 referències de vins de gamma alta en la 18a edició a Sant Martí d’Empúries
