Girona ret homenatge a l'escriptor Miquel Pairolí en el parc que porta el seu nom

Familiars, amics i representants del món cultural es reuneixen al parc Miquel Pairolí de Girona per recordar l'autor

Les persones que han assistit a l'homenatge. / Ajuntament de Girona

Redacció

L’Ajuntament de Girona ha homenatjat aquest dimarts l’escriptor, periodista i crític literari Miquel Pairolí amb un acte de record al parc que porta el seu nom, situat darrere del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona. A la trobada hi han participat l’alcalde, Lluc Salellas; el president del Col·legi de Periodistes a Girona, Jordi Grau; l’escriptor Antoni Puigvert; el vicedirector d’El Punt Avui, Xevi Sala, i la presidenta de la Fundació Miquel Pairolí i germana de l’autor, Fina Pairolí, a més de familiars, amistats i representants del món cultural, com el director de l’Editorial Gavarres, Àngel Madrià.

Salellas ha recordat que el nom del parc es va aprovar el 2012, però que fins ara no se n’havia fet cap acte públic. “En Miquel és un autor en majúscules, que va fer literatura catalana de primer nivell”, ha afirmat l’alcalde, que l’ha reivindicat des d’un espai “volgut entre Quart i Girona”. Nascut a Quart el 1955 i mort al mateix municipi el 2011, Pairolí va deixar una obra marcada per la influència de Josep Pla, amb títols com Octubre, Paisatge amb flames, L’enigma, El manuscrit de Virgili i Cera.

