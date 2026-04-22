Girona suma un nou Bé Cultural d’Interès Nacional amb el Llibre del Sindicat Remença
La Generalitat reconeix el document de 1448 pel seu valor històric excepcional, després que la Unesco l’incorporés al Registre de la Memòria del Món el 2013
Girona suma un nou Bé Cultural d’Interès Nacional amb la declaració del Llibre del Sindicat Remença de 1448 com a BCIN per part del Govern de la Generalitat. El document, conservat a la ciutat, ha estat reconegut pel seu valor històric excepcional i reforça encara més la rellevància patrimonial d’una peça clau per entendre la lluita dels pagesos remences contra els abusos del feudalisme. La distinció arriba després que la Unesco ja l’incorporés l’any 2013 al Registre de la Memòria del Món, dins del Patrimoni Documental de la Humanitat. Arran d’aquell reconeixement, l’Ajuntament de Girona va impulsar les gestions perquè el volum també fos inclòs entre els Béns Culturals d’Interès Nacional.
El llibre és considerat un testimoni únic perquè documenta la primera vegada que un col·lectiu social no privilegiat va aconseguir prou reconeixement polític per organitzar-se i negociar els seus drets davant la monarquia i els poders feudals. En aquest cas, es tracta dels pagesos de remença, que van veure com el rei Alfons IV legalitzava el seu sindicat l’any 1448 malgrat l’oposició de la noblesa i de l’Església.
El document també és vist com un precedent directe de la Sentència Arbitral de Guadalupe de 1486, signada per Ferran II i considerada el primer cas conegut d’abolició oficial de la servitud. Per això, el volum és una peça clau per explicar la transició del món feudal cap a la modernitat. El llibre recull les actes de les reunions del sindicat per donar poders als representants que havien de negociar amb la monarquia la desaparició dels anomenats “mals usos”. Entre el 13 d’octubre de 1448 i el 20 de febrer de 1449 es van celebrar 553 reunions que afectaven 912 parròquies de diverses diòcesis catalanes i que van aplegar uns 10.500 homes i dones de remença.
“Un testimoni excepcional”
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha remarcat que “la revolta i el triomf dels remences és un episodi històric de gran transcendència” i ha afegit que el Llibre del Sindicat és “un testimoni excepcional” de la força organitzativa d’aquest moviment. Segons ha destacat, forma part “de la història de la lluita per les llibertats”. En els darrers anys, l’Arxiu Municipal de Girona ha impulsat diverses iniciatives per divulgar aquest patrimoni. Entre altres accions, el volum s’ha transcrit i publicat, s’ha creat un recurs web per consultar-lo i descarregar-ne les dades en format obert, i també s’han promogut activitats divulgatives vinculades a la seva importància històrica.
