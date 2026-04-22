L’Escola Municipal de Música de Girona oferirà 562 places per al curs vinent
La preinscripció per al curs 2026-2027 s’obrirà el 24 d’abril i es tancarà el 10 de maig a través del web del centre
L’Escola Municipal de Música de Girona mantindrà per al curs 2026-2027 una oferta de 562 places, les mateixes que l’any anterior. El període de preinscripció s’obrirà aquest 24 d’abril i s’allargarà fins al 10 de maig, i el tràmit es podrà fer a través del web del centre.
Del total de places previstes, 352 corresponen als programes formatius, 110 als cors i 100 a l’Aula Oberta d’Audició Musical. A més, l’alumnat també podrà inscriure’s en assignatures soltes dels programes formatius sense necessitat de cursar-los sencers. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, ha assegurat que aquesta oferta de més de 500 places referma el “compromís amb una formació musical àmplia, inclusiva i de qualitat” i ha remarcat que garantir l’accés a la cultura també implica “obrir les portes de la formació a tothom”.
Cinc programes formatius adaptats
L’escola ofereix cinc programes formatius adaptats a diferents edats i interessos. Hi ha el de “Sensibilització”, adreçat a infants de 5 i 6 anys; el de “Formació Bàsica”, per a nens i nenes de 7 a 11 anys; el de “Formació Avançada”, pensat per a alumnat de 10 i 11 anys que vol preparar la prova d’accés al primer curs de grau professional; el de “Música a Mida”, per a joves de 12 a 17 anys, i el d’“Adults”, per a majors de 18 anys.
L’aprenentatge instrumental és l’eix central de tots aquests itineraris, excepte en el cas de “Sensibilització”. Entre els instruments que s’hi poden cursar hi ha violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, flauta de bec, flauta travessera, oboè, fagot, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, tuba, percussió i piano. El centre també disposa d’agrupacions instrumentals i corals pròpies, com les corals Geriona —infantil, juvenil i Cor Geriona—, la coral d’adults Farinera, els cors de formació bàsica, les orquestres infantils, juvenils i d’adults, així com combos de modern, jazz i folk i conjunts de guitarres i flautes.
Segons ha informat l’escola, durant el procés de preinscripció es donarà suport a les famílies que ho necessitin. Pel que fa al calendari, les llistes d’alumnat admès a “Sensibilització” es publicaran el 4 de juny i la matrícula s’haurà de formalitzar entre el 5 i l’11 de juny. En la resta de programes formatius i conjunts corals, les llistes es faran públiques el 12 de juny i la matrícula es podrà fer del 19 al 24 de juny. A partir de l’1 de juliol es reobriran les preinscripcions fora de termini.
