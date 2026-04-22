Nova imatge per a Girona Ciutat Universitària: mobilitat sostenible i entorn cuidat
L'Ajuntament de Girona i la UdG col·laboren en una nova imatge urbana que projecta la vinculació estratègica de la universitat amb la ciutat
Girona ha estrenat aquestes últimes setmanes una nova senyalització a les principals entrades de la ciutat per reforçar-ne el caràcter universitari. Sota el lema “Girona Ciutat Universitària”, els nous rètols incorporen una silueta urbana amb la Catedral, les cases de l’Onyar i una persona en bicicleta, amb la voluntat de projectar una imatge vinculada a la mobilitat sostenible i a la cura de l’entorn, valors que comparteixen l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona (UdG), promotors de la renovació.
L’alcalde, Lluc Salellas, defensa que aquesta actuació és “molt més que un rètol” i la presenta com una declaració d’intencions sobre el model de ciutat. Mentrestant, el rector de la UdG, Josep Calbó, subratlla que la nova imatge fa més visible el vincle estratègic entre la universitat i Girona en àmbits com la formació, la recerca i la transferència de coneixement.
Els nous senyals s’han instal·lat en deu punts d’accés des dels municipis veïns. En concret, s’han col·locat tres rètols grans a l’entrada per Sarrià de Ter, a l’accés des de l’autopista a la zona de Domeny i a Mas Xirgu, i set de petits que complementen la senyalització del terme municipal en els accessos des de Salt, Vilablareix, Fornells de la Selva, Quart i Sant Gregori.
Aquesta actuació s’emmarca en els projectes conjunts que impulsen el consistori i la UdG, una col·laboració que en les darreres setmanes també s’ha traduït en la renovació de la Càtedra d’Acció Climàtica, en recerques vinculades a l’envelliment actiu i al malbaratament alimentari, i en activitats relacionades amb el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.
