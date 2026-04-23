Girona Est celebra Sant Jordi amb una jornada de lectura al Centre Cívic Onyar
La iniciativa, que es farà aquest divendres a la tarda, oferirà activitats per als infants i les famílies i commemorarà la quinzena edició amb un mural participatiu
Girona Est commemorarà aquest divendres 24 d’abril la diada de Sant Jordi amb una nova jornada al pati del Centre Cívic Onyar. L’activitat començarà a les cinc de la tarda i tornarà a posar el focus en la promoció del gust per la lectura entre els infants i els veïns de la zona.
La iniciativa va néixer l’any 2011 de la mà de la Coordinadora d’Entitats de Girona Est, que agrupa associacions, entitats i serveis dels barris del Sector Est i que al llarg de l’any impulsa diferents activitats comunitàries. L’objectiu de la jornada és fomentar l’hàbit lector a través de propostes lúdiques i participatives adreçades al conjunt del barri.
Durant la tarda, al pati del Centre Cívic Onyar s’hi instal·laran diverses parades on cada entitat oferirà alguna activitat relacionada amb la lectura. Entre les propostes previstes hi haurà mímica amb textos literaris, creació de contes i de punts de llibre, jocs de taula i manualitats elaborades per les mateixes entitats, totes elles vinculades a la lectura i a les llegendes.
Un mural participatiu
Les persones que s’acostin a l’espai rebran gratuïtament un carnet que s’anirà segellant a mesura que participin en les activitats. Un cop completat, el podran bescanviar per un llibre. Enguany, a més, la jornada servirà per commemorar la quinzena edició de l’acte. Per celebrar-ho, l’artista Aleix Font farà un mural participatiu in situ durant la mateixa festa. Amb la col·laboració dels assistents, es crearà un fons abstracte col·lectiu en forma de gargot que l’artista completarà amb elements simbòlics vinculats a la lectura, amb la voluntat de reforçar el missatge de la jornada.
Subscriu-te per seguir llegint
