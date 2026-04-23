Girona redueix terrasses a la rambla de la Llibertat per guanyar espai per als vianants
L'ordenança aprovada el 2023 preveu un control més intensiu i una nova distribució dels espais
L'Ajuntament de Girona reduirà part de les terrasses dels locals de restauració de la rambla de la Llibertat amb la finalitat de recuperar part de la superfície del passeig central perquè pugui ser utilitzada pels vianants. Tot plegat forma part de l'ordenança de terrasses que es va aprovar l'últim trimestre de 2023 que, a grans trets, implica fer un control més intensiu pel que fa a aquests espais, però també indica com s'han de distribuir en aquelles ubicacions més singulars, com la rambla.
Ho va explicar el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, en el torn de precs i preguntes del ple municipal d'aquest dilluns. La portaveu del PSC, Bea Esporrín, va assenyalar que els havien fet saber que l'Ajuntament s'havia posat en contacte amb els establiments i que els permetrien "menys taules i cadires de les que s'havien aprovat", i va demanar els motius del "canvi".
Martí va remarcar que, quan es va aprovar l'ordenança de terrasses "ja es va advertir a tots els titulars" dels establiments de la rambla que "hi hauria un canvi de criteri per recuperar part de la superfície del tronc central", que passaria a ser "pels vianants". El regidor va destacar que el canvi no significa "eliminar les terrasses", sinó "reduir-ne una part". També va indicar que per alguns negocis la reducció serà "mínima" i, per altres "més important".
Per a alguns negocis la reducció serà mínima i, per a altres, serà més important
Es produirà "en breu"
El regidor també va explicar que aquesta "recol·locació" de les terrasses es produirà "en breu", però no va fixar cap termini. Sí que va apuntar que, des que es va aprovar l'ordenança fins ara, la reducció de les terrasses "s'ha anat demorant" perquè els establiments tinguessin "el mínim perjudici possible".
En tot cas, va recordar que les llicències de via pública "no són drets preconstituïts dels titulars dels establiments", sinó que és una decisió "discrecional" que pren l'Ajuntament "valorant diferents factors". Sobretot, en "àmbits singulars" com pot ser la rambla de la Llibertat, que estan "subjectes a criteris municipals per tal de maximitzar l'ocupació més idònia possible de la via pública".
Demanda dels comerciants
Més enllà del benefici que pugui suposar pels vianants recuperar part del passeig central de la rambla, la reducció de les terrasses també farà que els comerciants en treguin profit. En el mateix ple d'aquest dilluns, i continuant la resposta que Martí va donar a Esporrín, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, va detallar que "l'ocupació" que hi ha la rambla, a vegades, "dificulta l'accés pel carril central".
Geis va exposar que comerciants i propietaris "demanaven que l'ocupació fos corregida". La vicealcaldessa va assegurar que disposen de "moltes fotografies" on tot això "s'accedia" i, ara s'hi ha posat "ordre", també "sota les voltes". En paral·lel, també va comunicar que "forma part d'una estratègia comercial", perquè comerciants havien explicat que "si no hi ha un bon passeig" a la rambla "no es visibilitzen les botigues i la gent no hi passeja".
Subscriu-te per seguir llegint
