Mor Ignasi Camós, el gironí que dirigia l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA)
Professor de Dret del Treball a la Universitat de Girona, havia ocupat diferents càrrecs a la Generalitat i al l'administració de l'Estsat
El director de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), el gironí Ignasi Camós, ha mort aquest dijous als 56 anys, segons ha confirmat el Ministeri de Cultura en un comunicat en què trasllada el condol als familiars, amics i persones properes per aquesta pèrdua.
Ignasi Camós era al capdavant de l’ICAA des del juny del 2023, quan va substituir Beatriz Navas. El Ministeri de Cultura agraeix la gran tasca i el compromís d’Ignasi Camós al capdavant de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que, juntament amb la seva vocació de servei públic, “deixaran una gran empremta en les persones i institucions amb les quals va treballar”.
Camós era doctor en Dret, professor titular de dret del treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona i funcionari de l’Administració General de l’Estat. Durant la seva trajectòria, va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya i va ser conseller d’Ocupació i de Seguretat Social a la Representació Permanent davant la Unió Europea a Brussel·les.
Des del mes de juliol del 2021, va exercir com a assessor parlamentari al gabinet del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, càrrec des del qual va coordinar els grups de treball per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista.
A més, havia exercit la seva tasca com a assessor parlamentari al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (2020-2021) i al Ministeri de Treball, Seguretat Social i Immigració (2018-2019). Prèviament havia estat conseller tècnic al Ministeri d’Educació, a la Representació Permanent davant la Unió Europea a Brussel·les.
