Mor Ignasi Camós, el gironí que dirigia l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA)

Professor de Dret del Treball a la Universitat de Girona, havia ocupat diferents càrrecs a la Generalitat i al l'administració de l'Estsat

Ignasi Camós, en una imatge d'arxiu

Ignasi Camós, en una imatge d'arxiu / Mariscal / EFE

Redacció

Redacció

El director de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), el gironí Ignasi Camós, ha mort aquest dijous als 56 anys, segons ha confirmat el Ministeri de Cultura en un comunicat en què trasllada el condol als familiars, amics i persones properes per aquesta pèrdua.

Ignasi Camós era al capdavant de l’ICAA des del juny del 2023, quan va substituir Beatriz Navas. El Ministeri de Cultura agraeix la gran tasca i el compromís d’Ignasi Camós al capdavant de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que, juntament amb la seva vocació de servei públic, “deixaran una gran empremta en les persones i institucions amb les quals va treballar”.

Camós era doctor en Dret, professor titular de dret del treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona i funcionari de l’Administració General de l’Estat. Durant la seva trajectòria, va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya i va ser conseller d’Ocupació i de Seguretat Social a la Representació Permanent davant la Unió Europea a Brussel·les.

Des del mes de juliol del 2021, va exercir com a assessor parlamentari al gabinet del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, càrrec des del qual va coordinar els grups de treball per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista.

A més, havia exercit la seva tasca com a assessor parlamentari al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (2020-2021) i al Ministeri de Treball, Seguretat Social i Immigració (2018-2019). Prèviament havia estat conseller tècnic al Ministeri d’Educació, a la Representació Permanent davant la Unió Europea a Brussel·les.

Roberto Íñiguez: "No hi hauria res que em fes més il·lusió que tornar amb la Lliga"

Les imatges de la celebració a l'Ajuntament del Top4 a l'Eurolliga de l'Spar Girona

Els hotels de Girona assoleixen un març rècord amb 261.448 viatgers i 542.200 pernoctacions

«Guillermotta» torna a La Planeta: «Recol·loca Guillermina Motta a la casella que li pertoca»

Vilablareix torna a mobilitzar-se per l'ELA

Voluntaris CaixaBank celebren Sant Jordi amb l’entrega de més de 1.000 roses i una acció solidària amb infants hospitalitzats a Girona i Salt

Otis Livingston II, convençut que el Bàsquet Girona ha sortit reforçat de l'última derrota: «Tenim confiança»

Els nanoplàstics ja no només entren als pulmons: ara se sap que també els lesionen
