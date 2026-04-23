La UdG celebra la seva festa major divendres amb busos nocturns gratuïts i mesures per a una celebració més saludable
La celebració es trasllada a aquest 24 d’abril, per primer cop en els últims anys en divendres, per afavorir la participació de tota la comunitat universitària
La Universitat de Girona (UdG) celebrarà aquest divendres 24 d’abril la seva festa major al campus Montilivi amb una aposta clara per una celebració més segura, saludable i inclusiva. Enguany, com a novetat destacada, la festa es trasllada a divendres —després d’anys celebrant-se en dijous— amb l’objectiu de facilitar la participació de tota la comunitat universitària.
La principal novetat d’aquesta edició és la posada en marxa d’un servei de busos nocturns gratuïts durant la nit de divendres, que funcionarà de manera continuada entre les 22 h i les 4 h. El recorregut d’anada sortirà des de Correus, amb parades a l’edifici de la Generalitat de l’avinguda Jaume I i a l’avinguda Montilivi, davant de l’Estadi. El trajecte de tornada es farà des de l’Estadi de Montilivi fins a Correus, amb parada intermèdia al carrer Emili Grahit, a l’altura de l’església de Sant Josep. Aquesta iniciativa vol facilitar una mobilitat segura i accessible per a tots els assistents.
Activitats esportives i lúdiques
La jornada festiva començarà a les 10 del matí amb diverses activitats esportives i lúdiques al campus, com un torneig de futbol, una lliga de discussió, un taller de country o un torneig del popular videojoc Mario Kart. A les 13 h està previst un dinar popular, per al qual ja es poden adquirir els tiquets a la cafeteria de la Facultat de Ciències. A partir del vespre, la jornada seguirà amb els concerts de la festa major amb una proposta que inclou tres grups musicals i dos DJ.
En la línia de fomentar hàbits més saludables, la festa incorporarà diverses mesures orientades a reduir el consum d’alcohol i promoure alternatives responsables. Entre aquestes iniciatives, destaquen els còctels sense alcohol que es podran demanar a les barres, així com la disponibilitat gratuïta de fonts d’aigua per a totes les persones assistents, amb l’objectiu de garantir una hidratació adequada durant tota la jornada.
A més, la UdG reforça el seu compromís amb una festa segura amb la instal·lació d’un punt lila, que estarà operatiu de les 20 h a les 3.30 h, destinat a la prevenció i atenció de possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica. També hi haurà un punt de salut, en funcionament de les 20 h a la 1.30 h, orientat a la prevenció i sensibilització en matèria de salut i benestar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol
- El 15% dels gironins entren en situació de pobresa severa després de pagar les despeses d’habitatge
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026