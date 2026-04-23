Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordirecomanacions Sant Jordienderroc bloc Ferran Puigterrasses GironaPremis Generalitat GironaFòrum Industrial UdG
instagramlinkedin

Vilablareix torna a mobilitzar-se per l'ELA

El diumenge 24 de maig es farà la tercera edició d'una cursa solidària i la recaptació es destinarà a la investigació de l'hospital Vall d'Hebron

La cursa en l'edició de l'any passat. / David Aparicio

Laura Teixidor

Vilablareix

Vilablareix tornarà a mostrar el seu vessant més solidari amb una nova edició de la cursa i caminada “Lluitem per l’ELA”. El municipi ja ha obert les inscripcions per a la tercera convocatòria d’aquesta iniciativa, organitzada per l'associació Hofemxtu, que té com a objectiu recaptar fons i donar suport a la investigació de l’esclerosi lateral amiotròfica de l'hospital Vall d'Hebron.

La proposta vol tornar a implicar veïns i participants en una jornada esportiva i solidària amb diferents modalitats perquè tothom hi pugui prendre part, independentment del seu nivell o condició física. En concret, l’activitat inclourà una cursa o caminada de 5 quilòmetres, una cursa de 10 quilòmetres i una volta adaptada de 2 quilòmetres, pensada especialment per a persones amb mobilitat reduïda.

La sortida es farà a les 9 del matí a l’exterior del Pavelló d’Esports de Vilablareix. El preu de la inscripció és de 12 euros i inclou samarreta, esmorzar, bossa, aigua i fruita per a tots els participants. L’organització precisa que les samarretes estan garantides per a les inscripcions que es facin fins al 10 de maig.

A més, la jornada també preveu un escalfament inicial abans de començar l’activitat i l’entrega de trofeus als primers classificats i classificades de la cursa de 10 quilòmetres.

Notícies relacionades i més

Les inscripcions es poden fer en línia, però també presencialment al Restaurant Migdia de Vilablareix i a l’Estanc de Vilablareix.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
  2. Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
  3. Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
  4. Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
  5. Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
  6. Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol
  7. El 15% dels gironins entren en situació de pobresa severa després de pagar les despeses d’habitatge
  8. Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026

Tracking Pixel Contents