Vilablareix torna a mobilitzar-se per l'ELA
El diumenge 24 de maig es farà la tercera edició d'una cursa solidària i la recaptació es destinarà a la investigació de l'hospital Vall d'Hebron
Vilablareix tornarà a mostrar el seu vessant més solidari amb una nova edició de la cursa i caminada “Lluitem per l’ELA”. El municipi ja ha obert les inscripcions per a la tercera convocatòria d’aquesta iniciativa, organitzada per l'associació Hofemxtu, que té com a objectiu recaptar fons i donar suport a la investigació de l’esclerosi lateral amiotròfica de l'hospital Vall d'Hebron.
La proposta vol tornar a implicar veïns i participants en una jornada esportiva i solidària amb diferents modalitats perquè tothom hi pugui prendre part, independentment del seu nivell o condició física. En concret, l’activitat inclourà una cursa o caminada de 5 quilòmetres, una cursa de 10 quilòmetres i una volta adaptada de 2 quilòmetres, pensada especialment per a persones amb mobilitat reduïda.
La sortida es farà a les 9 del matí a l’exterior del Pavelló d’Esports de Vilablareix. El preu de la inscripció és de 12 euros i inclou samarreta, esmorzar, bossa, aigua i fruita per a tots els participants. L’organització precisa que les samarretes estan garantides per a les inscripcions que es facin fins al 10 de maig.
A més, la jornada també preveu un escalfament inicial abans de començar l’activitat i l’entrega de trofeus als primers classificats i classificades de la cursa de 10 quilòmetres.
Les inscripcions es poden fer en línia, però també presencialment al Restaurant Migdia de Vilablareix i a l’Estanc de Vilablareix.
