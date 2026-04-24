Ajuntament de Girona i brigades municipals arriben a un "preacord" per desencallar el conflicte laboral
Les brigades municipals de Girona podrien reprendre les hores extres després d'un preacord amb l'Ajuntament per millorar les condicions
El sindicat de les brigades municipals i l'Ajuntament de Girona haurien arribat a un "preacord" per desencallar el conflicte laboral que havia portat els treballadors a mobilitzar-se cada dia i a negar-se a fer hores extra per Temps de Flors. L'entesa s'hauria assolit en una trobada aquest divendres migdia entre les dues parts, tot i que fonts sindicals han precisat a Diari de Girona que "encara no s'ha firmat res".
Segons aquestes fonts, les dues parts han acostat posicions en les negociacions perquè fa setmanes que les brigades estan immerses en un estira-i-arronsa amb el consistori per abordar diversos conceptes vinculats a l'acord de disponibilitat, les hores extres i compromisos econòmics pendents. No serà fins a principis de la pròxima setmana, però, que es coneixerà si aquest principi d'entesa arriba a bon port. Segons expliquen, l'alcalde, Lluc Salellas, s'ha "compromès" a explicar l'acord al qual s'ha arribat aquest divendres a tots els treballadors.
Tal com ha avançat aquest divendres aquest mitjà, i segons van apuntar fonts de les brigades, l'Ajuntament hauria prioritzat aquests dies les tasques vinculades amb Temps de Flors per davant del manteniment ordinari de la ciutat. L'objectiu seria garantir la celebració de la mostra floral malgrat la negativa inicial de les brigades a fer hores extra. Habitualment, durant el festival, els treballadors dediquen bona part de l'horari ordinari al manteniment diari de la ciutat, mentre que moltes feines de muntatge, transport o pintura de Temps de Flors es fan fora de l'horari habitual.
"Trobar un encaix jurídic"
Per la seva banda, fonts municipals han detallat, com ja van fer en un comunicat la setmana passada, que "fa mesos" que es treballava en aquesta questió i que s'estava negociant per trobar una solució a les reivindicacions. La voluntat del consitori ha estat "tancar un acord imminent", i tot apunta que es resoldrà en les pròximes setmanes.
Aquestes mateixes fonts ressalten que "hi ha els diners" i també "la voluntat" per materialitzar aquest acord i posar fi al conflicte, però encara "faltava trobar un encaix jurídic". L'Ajuntament posa en "valor" el fet d'haver arribat a aquest acord amb les quatre branques sindicals, tot i que el ple municipal (tot apunta que en una sessió extraordinària el mes de maig) haurà de validar l'acord abans que els treballadors vegin reflectides les millores en la seva nòmina.
El principal escull de les negociacions sempre ha estat econòmic. Quan el 16 d'abril van començar les protestes, els sindicats ja van apuntar, el consistori havia introduït uns canvis d'última hora en una proposta que ja estava gairebé tancada i validada pels treballadors. Va ser això que va fer perdre la confiança als empleats i que va derivar en les mobilitzacions diàries i en el fet de negar-se a fer hores extra per Temps de Flors.
Girona+Neta
Tot apunta que el conflicte entre l'Ajuntament i les brigades podria quedar resolt en les pròximes setmanes, però encara resta pendent resoldre el de la plantilla que s'encarrega de la neteja i recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta. Aquests han convocat una vaga indefinida a partir del 4 de maig, a les portes de Temps de Flors, perquè les negociacions respecte al nou conveni col·lectiu no avança.
En tot cas, l'Ajuntament ha deixat clar que l'empresa és "privada" i ja ha ofert al Col·legi d'Advocats perquè puguin fer la mediació del conflicte. El comitè d'empresa ho va acceptar la setmana passada, tot i que demanen més implicació per part del consistori.
