La casa Masó de Girona repassa més de 200 anys de planejaments urbanístics en una exposició temporal
La mostra recorre alguns dels documents que han definit la ciutat i els que marcaran el seu creixement
La casa Masó de Girona estrena una exposició temporal centrada en els plans i projectes urbanístics de més de 200 anys de la ciutat. Sota el títol de 'Girona grisa, blava i verda. Plans i projectes de ciutat 1850-2050', l'exposició reflexiona al voltant dels planejaments que han marcat el rumb de la ciutat. En ella hi ha un diàleg entre urbanisme, arquitectura i paisatge que convida el visitant a reflexionar sobre el passat i projectar una ciutat més resilient i integrada. A més, es remarca la importància de la infraestructura verda i blava (espais naturals, fluvials i agrícoles) a l'hora de garantir el benestar dels gironins. A més, la mostra detalla alguns dels planejaments que determinaran el creixement de la ciutat en els propers anys.
La mostra temporal s'inaugurarà el dilluns 27 d'abril a un quart de vuit del vespre. El visitant podrà observar sis àmbits diferents. El primer d'ells està dedicat al planejament històric i els successius plans d'eixample i l'ordenació urbana que ha tingut la ciutat des del 1882. El segon se centrarà en el planejament actual i els tres àmbits següents es destinaran a barris o sectors de la ciutat que han viscut grans transformacions. Es tracta del barri de la Devesa i les ribes del Ter, el sector al voltant del riu Onyar i el Galligants i els barris que envolten el Güell.
En l'últim es parla dels objectius que marquen el creixement de la ciutat i la transformació que tindrà en les pròximes dècades. Per un costat hi ha els projectes vinculats a la infraestructura verda i blava de Girona i per l'altra els que estan destinats a desenvolupar urbanísticament la nova àrea metropolitana de la ciutat, com ara el Campus de Salut, el carrer de Barcelona o el pla de mobilitat sostenible.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que l'exposició dona "una retrospectiva i prospectiva molt necessària". El batlle remarca la importància de "dibuixar un futur capaç de respondre als nous reptes" a la ciutat, com ara la pressió turística, el creixement demogràfic o la crisi de l'habitatge o la generació de residus.
