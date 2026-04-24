Cassà activa la Brigada Jove amb sis contractes per aquest estiu

L’Ajuntament ofereix dues places de peó de brigada i quatre d’auxiliar administratiu per facilitar una primera experiència laboral als joves del municipi

L'Ajuntament de Cassà de la Selva

L'Ajuntament de Cassà de la Selva / Aniol Resclosa

L’Ajuntament de Cassà de la Selva torna a posar en marxa aquest estiu el programa Brigada Jove, una iniciativa formativa i ocupacional impulsada des de l’àrea de Joventut per facilitar la primera experiència laboral a joves del municipi.

En aquesta edició del 2026, el consistori preveu contractar sis joves en règim laboral a temps parcial durant un o dos mesos. En concret, s’ofereixen dues places de peó de brigada i quatre places d’auxiliar administratiu/iva en diferents àrees municipals. El termini per presentar candidatures finalitza el dijous 30 d’abril.

El programa està pensat per a joves que volen iniciar-se en el món laboral i adquirir experiència professional en un entorn proper i formatiu. Segons l’Ajuntament, la iniciativa vol proporcionar eines i competències bàsiques per a la inserció laboral i acompanyar els participants en la seva transició cap a l’ocupació.

Tasques de manteniment municipal

Les dues places de peó de brigada consistiran a donar suport a tasques de manteniment municipal, com la conservació de zones verdes i espais públics, petits treballs en edificis municipals, neteja de la via pública i suport en la gestió de residus. Les quatre places d’auxiliar administratiu/iva es distribuiran entre la Biblioteca Maria Corominas, l’Àrea d’Esports, l’Àrea d’Arxiu i l’Àrea d’Educació. En aquests casos, les funcions inclouran suport administratiu, atenció al públic, organització i classificació documental, suport en activitats i col·laboració amb els serveis municipals corresponents.

Per optar a les places, cal tenir entre 16 i 25 anys en el cas d’auxiliar administratiu i entre 18 i 25 anys en el cas de peó de brigada. També s’ha de disposar del títol d’ESO o equivalent —o bé un certificat acreditatiu si s’està cursant actualment 4t d’ESO— i acreditar un nivell C1 de català.

La Brigada Jove es va recuperar l’any 2024 i, des d’aleshores, nou joves han participat en el programa durant els estius de 2024 i 2025. El regidor de Joventut, Eduard Fusté Bosch, destaca que la iniciativa és “una oportunitat perquè els i les joves de Cassà facin un primer pas en el món laboral, adquireixin responsabilitats i desenvolupin habilitats que els seran útils en el seu futur professional”. També remarca que és una manera de “contribuir activament a facilitar l’accés al mercat de treball” dels joves del municipi.

