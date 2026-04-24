Un estudi alerta de la "degradació nocturna" del parc de la Massana de Salt
L’informe impulsat pels veïns atribueix la situació a la falta d’il·luminació, el manteniment deficient i la presència d’incivisme
Un estudi impulsat per l’Associació de Veïns de la Massana alerta de la "degradació nocturna" del parc de la Massana de Salt i atribueix aquesta situació sobretot a la falta d’il·luminació, al manteniment deficient i a la presència d’incivisme. L’informe, elaborat per la consultora gironina Asecrim seguint criteris CPTED —Prevenció del Delicte mitjançant el Disseny Ambiental—, conclou que l’espai presenta una clara dualitat entre el dia i la nit.
Segons explica Daniel Bruns, responsable de l’estudi, la consultora va detectar la problemàtica i va proposar a l’associació veïnal elaborar aquest treball de manera gratuïta, ja que també els servia per justificar la certificació que estaven tramitant. Durant el dia, el parc funciona “prou bé”, amb presència de famílies, infants i activitat veïnal, però a la nit la situació canvia. “Per manca de manteniment de l’espai, perquè és un espai mal il·luminat i perquè s’hi concentren persones que fan activitats que no són les que haurien d’estar destinades al parc, és un espai que se’n va degradant”, assenyala.
L’estudi s’ha elaborat a partir de diverses fases de treball. D’una banda, es va fer una observació directa de l’espai en diferents franges horàries. De l’altra, es va dur a terme una marxa exploradora de seguretat amb participació veïnal per recollir percepcions, queixes i demandes. A més, també es va organitzar un taller amb infants del barri per saber com voldrien que fos aquest espai.
En aquest sentit, Bruns explica que molts nens van transmetre la sensació que el parc és un lloc “desconnectat” per a ells, amb poca vida i una zona de jocs millorables. Segons l’informe difós per l’associació veïnal, els resultats apunten a una baixa vigilància natural nocturna, una il·luminació insuficient, sensació d’abandonament i brutícia, així com la necessitat de reforçar la identitat i la territorialitat del parc.
Millora integral de la il·luminació
Entre les principals propostes que recull l’estudi hi ha una millora integral de la il·luminació en accessos i recorreguts, una poda estructural per eliminar punts cecs, la renovació i reubicació de la zona infantil, la construcció d’una pista esportiva i un reforç del manteniment i la senyalització. L’objectiu, segons els impulsors de l’informe, és traslladar aquestes conclusions a l’Ajuntament perquè les pugui tenir en compte en futures actuacions. Fonts municipals, però, asseguren a aquest diari que l’Ajuntament de Salt no ha rebut l’estudi.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol