La Facultat de Turisme de la UdG acull la V Jornada Doctoral REDINTUR-ICÁRION per impulsar la recerca en turisme
La trobada doctoral premia la millor tesi sobre canvi climàtic en la planificació turística i la innovació digital en el sector
La Facultat de Turisme de la Universitat de Girona (UdG) va acollir la setmana passada la V Jornada Doctoral REDINTUR-ICÁRION, una trobada centrada en el foment de la recerca en turisme, la cooperació entre universitats i l’impuls del talent investigador en l’àmbit del doctorat. La jornada va reunir doctorands i experts d’arreu de l’Estat en un espai de debat acadèmic i d’intercanvi de coneixement. L’acte inaugural ha comptat amb el president de REDINTUR, José Antonio Fraiz; el degà de la Facultat de Turisme de la UdG, Lluís Coromina; el director de l’Escola de Doctorat de la UdG, Gerardo Boto, i el director de Producte d’Icárion, Jordi Rivera.
La conferència inaugural va anar a càrrec de Janne Liburd, professora distingida del programa Serra Húnter de la UdG, amb la ponència “New collaborative research methods in tourism”, centrada en nous mètodes col·laboratius i interdisciplinaris en la investigació turística. Un dels moments destacats va ser el lliurament del I Premi a la Millor Tesi Doctoral REDINTUR-ICÁRION. El primer guardó va ser per a Aitziber Pousa-Unanue, de la Universidad Nebrija, per un treball sobre la incorporació del canvi climàtic en la planificació de destinacions turístiques. El segon premi va recaure en Irene Pinto, de la Universitat Rovira i Virgili, per la seva recerca sobre innovació digital i turisme cultural.
A la tarda es van fer diverses sessions paral·leles de presentació de recerques doctorals, centrades en la planificació i gestió de destinacions, la innovació, les tecnologies aplicades al turisme, la gastronomia, la cultura, la sociologia, el màrqueting i la sostenibilitat turística. Aquestes sessions van permetre als investigadors en formació compartir l’estat de les seves tesis i rebre aportacions del professorat i d’altres doctorands.
