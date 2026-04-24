Crònica
Festa Major de la UdG: pregó, dinar i brindis pel divendres
El campus Montilivi viu una arrencada tranquil·la al migdia en una edició que destina uns 11.000 euros a la celebració i s’allarga fins al vespre
La Festa Major de la Universitat de Girona brinda aquest divendres pel canvi de dia al campus Montilivi. Ho fa amb una arrencada de migdia tranquil·la, marcada pel pregó, el tast de vi i el dinar popular, en una edició que deixa enrere el dijous habitual, enguany coincidint amb Sant Jordi, i que destina al voltant d’11.000 euros a la contractació dels grups musicals.
Entre dos quarts d’una i les tres de la tarda, el campus ha presentat un ambient moderat, amb grups d’estudiants repartits entre les diferents activitats i espais de trobada. Sense grans aglomeracions, però amb moviment constant, la festa avança amb un to distès, de transició entre les propostes del matí i la programació musical prevista per al vespre. El centre de la jornada al migdia és el pregó, que dona el tret de sortida als actes centrals amb un format senzill i proper.
L’encarregat de pronunciar-lo és Emili Quera, de la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional, que es presenta amb ironia davant del públic , “no sóc un gran orador”, i aprofita l’ocasió per reivindicar una universitat que vagi més enllà de les classes. “Crec en una universitat que no sigui només classes, sinó que sigui un espai perquè els estudiants creixin a nivell personal”, defensa. En la mateixa línia, posa en valor la necessitat de fomentar activitats fora de l’aula i d’implicar l’alumnat en la vida universitària. Tot seguit, el rector de la UdG, Josep Calbó, situa la festa en un marc més ampli i insisteix en el seu significat. “La Festa Major és la festa principal de la Universitat”, assegura, i subratlla la idea de comunitat com a eix central. Calbó defensa que la jornada ha de servir per “trencar rutines” i reforçar el sentiment de pertinença entre estudiants, professorat i personal d’administració i serveis. També destaca els canvis introduïts aquest any, com la distribució d’activitats al llarg de tot el dia, amb l’objectiu d’anar consolidant la celebració i “atraure cada cop més gent”.
Torneig de futbol
La jornada havia començat al matí amb activitats esportives i lúdiques repartides pel campus, amb torneig de futbol, Pinewood Derby, lliga de discussions, taller d’RCP i DEA i un fals directe organitzat per Girona Campus. Al migdia s’hi han afegit el meeting point i el dinar popular, mentre que a la tarda el programa continua amb taller de country, torneig de Mario Kart i beer pong abans dels concerts. Entre aquestes propostes, el torneig de futbol impulsat pel Servei d’Esports concentra una bona participació en les primeres hores del dia.
Amb el pas de les hores, el focus es desplaça cap als espais més informals. El tast de vi serveix com a punt de trobada abans del dinar popular, que esdevé un dels moments amb més assistència d’aquesta primera part de la jornada. El menú, amb fideuà i botifarra amb patates, es menja entre converses i grups d’amics, en un ambient relaxat que combina estudiants, organitzadors i membres de la comunitat universitària, entre ells el mateix rector.
Des de l’organització, el Consell d’Estudiants destaca la feina prèvia que hi ha darrere d’una jornada d’aquestes característiques. El seu coordinador general, Iker Rodenes, explica que la preparació comença mesos enrere i implica coordinar activitats, grups i pressupost. En aquest sentit, assenyala que el canvi de dia ha estat una de les decisions més debatudes. “Volíem fer activitats durant tot el dia i això en dijous es feia complicat”, apunta, tot recordant també la coincidència amb Sant Jordi i les dificultats de compaginar la festa amb les classes.
Malgrat l’ambient contingut del migdia, la programació s’allarga fins al vespre amb els concerts de Boom Boom Fighters i Cookah P, Somboits i 7 de Copes, abans de donar pas a les sessions de DJ que han de tancar la festa al campus Montilivi. La Universitat de Girona prova així un nou format amb l’objectiu de reforçar la participació i consolidar la Festa Major com un espai de trobada de tota la comunitat universitària.
