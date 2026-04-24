La Generalitat reformarà la residència Creu de Palau: reduirà places i hi incorporarà pisos assistits
El centre ja ha deixat d’admetre nous usuaris i els gironins en llista d'espera es deriven principalment a Puig d’en Roca
Les famílies denuncien que no arriba el reforç de personal i temen que la reconversió del centre comporti menys capacitat pública a Girona
La Generalitat reformarà la residència Creu de Palau de Girona per reconvertir pràcticament la meitat de la capacitat de l'edifici en pisos assistits. Segons ha pogut saber aquest diari, el Departament de Drets Socials assegura que fa mesos que ha aturat els nous ingressos al centre i que aquesta mesura respon a un doble objectiu: millorar la ràtio de professionals per resident i anar rebaixant progressivament l’ocupació per poder intervenir a l’edifici. La previsió és buidar una de les dues ales de la residència, començar-hi les obres i mantenir l’activitat a l’altra meitat amb garanties de seguretat.
D'aquesta manera, la voluntat del Govern no és només una reforma física, sinó també un canvi en el model d’atenció. És a dir, deixar enrere una residència de grans dimensions i avançar cap a unitats de convivència més petites, d’entre 15 i 18 persones, amb una atenció més individualitzada. En aquest escenari, Creu de Palau deixarà de funcionar com un centre de més de 220 usuaris i passarà a un format més reduït que, entre places residencials i pisos assistits, quedarà per sota de 150. Tot i la pèrdua de places al centre, Drets Socials defensa que això no ha de comportar una pèrdua global de places públiques al Gironès, perquè el sistema les absorbirà amb l’ampliació de la residència Puig d’en Roca, on actualment ja s'estan derivant persones en llista d'espera i, a la llarga, també amb altres recursos o places concertades.
El Departament sosté que aquesta aturada d’ingressos no implica, ara per ara, trasllats forçosos dels residents actuals, sinó una reducció progressiva de l’ocupació fins que sigui possible buidar una ala sencera i iniciar-hi les obres amb el menor trasbals possible. L’horitzó amb què treballa la Generalitat és tenir el nou model encarrilat de cara al 2027.
Queixes de les famílies
L’anunci ha reactivat el malestar d’algunes famílies, que fa mesos que denuncien manca de personal i una atenció deficient al centre. De fet, Drets Socials va assegurar que el reforç de personal arribaria al llarg del primer trimestre d'aquest any i encara no s'ha fet efectiu.
Les queixes apunten a residents que passen llargues estones sense activitat, problemes de comunicació amb els treballadors i dèficits d’organització interna. També sostenen que, en les reunions mantingudes amb la direcció, no se’ls havia concretat amb prou claredat ni l’abast de les obres ni la dimensió real de la reducció de places, i temen que Girona acabi perdent capacitat pública en un moment d’alta demanda residencial.
Des de Drets Socials admeten que la situació ha estat delicada, especialment en l’àmbit de la infermeria, i asseguren que la millora de les ràtios s’ha buscat, per ara, reduint ocupació i no pas amb un increment immediat de personal. També perceben valoracions positives amb el canvi de direcció del centre. Tot i això, no descarten futures contractacions i admeten que la residència necessita reforçar l’estructura de comandament.
En definitiva, la reconversió de Creu de Palau arriba en un context d'envelliment progressiu de la població que obliga el Govern a replantejar el sistema actual, per tal d'adequar els centres a les noves necessitats, tal com s'està fent amb la nova residència de Lloret de Mar.
