Girona impulsa un nou pla per consolidar el sector de la bicicleta com a motor econòmic i de benestar
L'Ajuntament vol definir una estratègia compartida per orientar el creixement d'un sector amb projecció internacional que genera ocupació, innovació i benestar
L’Ajuntament de Girona elaborarà un nou pla d’acció per consolidar, gestionar i crear valor al voltant del sector de la bicicleta, amb una mirada que combina economia, ocupació, innovació i salut pública. El projecte vol definir una estratègia compartida per orientar el creixement d’un àmbit que el consistori considera ja consolidat a la ciutat i amb recorregut internacional. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, defensa que “Girona té un ecosistema de la bicicleta consolidat i amb projecció internacional” i sosté que el nou document ha de servir per “ordenar, enfortir i fer créixer aquest sector perquè generi més oportunitats econòmiques, més ocupació de qualitat i també més benestar per a la ciutadania”.
Segons Geis, es tracta d’un sector amb capacitat per “generar activitat econòmica, atraure talent i projectar Girona al món”, i el repte és convertir aquest potencial en “un veritable motor de desenvolupament local”. El pla vol situar la bicicleta com un element clau en àmbits com el cicloturisme, la mobilitat sostenible, l’esport i la tecnologia aplicada, i reforçar la posició de Girona com a referent nacional i internacional.
Entre els objectius previstos hi ha la identificació i caracterització de l’actual ecosistema de la bicicleta, l’anàlisi del seu impacte econòmic, laboral, social i ambiental, i l’avaluació del seu potencial de creixement sostenible. També es vol detectar noves oportunitats de diversificació, especialment en camps com la salut, la formació, la digitalització, la innovació tecnològica i l’emprenedoria. El document preveu reforçar la col·laboració entre agents públics i privats per generar sinergies i estructures de governança compartida, impulsar ocupació estable i de qualitat i millorar el posicionament exterior de Girona com a territori vinculat a la bicicleta.
A més, el pla incorporarà la perspectiva de salut pública amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta per millorar la salut física i mental, promoure la mobilitat activa en desplaçaments curts i establir aliances amb el sistema sanitari, el món educatiu i l’àmbit esportiu per reduir el sedentarisme. També es plantegen sistemes d’avaluació amb indicadors sobre qualitat de vida, malalties associades a la inactivitat i millora del benestar mental.
La redacció del pla ha sortit a licitació amb un pressupost de 42.173,27 euros i un termini màxim de sis mesos. La iniciativa s’emmarca en el Pla estratègic de promoció econòmica de Girona 2022-2026, dins l’eix “Girona ciutat del talent i la innovació”, i dona continuïtat al treball iniciat amb el pla del sector de la bicicleta del 2018.
