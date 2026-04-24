Girona obre dilluns les preinscripcions per al casal audiovisual i digital d’El Modern
El “Bits & Frames” s’adreça a infants de 8 a 12 anys i proposa tallers de videojocs, fotografia i creació audiovisual del 29 de juny al 10 de juliol
L’Ajuntament de Girona obrirà dilluns vinent, 27 d’abril, les preinscripcions per a la segona edició del casal “Bits & Frames”, una proposta educativa i creativa impulsada des d’El Modern. Centre Audiovisual i Digital. L’activitat està adreçada a infants i joves d’entre 8 i 12 anys i se celebrarà del 29 de juny al 10 de juliol.
Les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de maig a través del web municipal d’inscripcions. El casal s’organitzarà en dues setmanes independents: la primera, del 29 de juny al 3 de juliol, i la segona, del 6 al 10 de juliol. Les inscripcions s’hauran de fer per separat per a cada setmana i també en funció de la modalitat escollida. El programa ofereix un total de 30 places, amb 15 places per setmana i modalitat. Les activitats es faran en horari de matí, de 9 a 13 hores, i les dues modalitats es desenvoluparan de manera simultània.
Una de les opcions serà la creació de videojocs, impartida per Undàrius Academy. Aquesta modalitat oferirà una introducció a la programació de videojocs a través de les plataformes Minecraft i Roblox, amb l’objectiu que els participants aprenguin a dissenyar i construir entorns digitals de manera creativa i guiada.
L’altra modalitat estarà centrada en la creació audiovisual i anirà a càrrec d’ERAM Zeta. En aquest cas, els participants treballaran tècniques de fotografia i faran servir materials i equips professionals al plató audiovisual d’El Modern, on exploraran diferents formes de construir imatges. El sorteig de places es farà el 27 de maig. Un cop confirmada la plaça, el període per formalitzar el pagament i la matrícula serà del 8 al 12 de juny. El preu de l’activitat és de 60 euros per setmana, tot i que s’aplicarà un 15% de descompte per als titulars de la targeta Girona Cultura, famílies nombroses i monoparentals i persones amb carnet de discapacitat.
