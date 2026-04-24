L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
El malestar sindical s'intensifica per les indicacions de prioritzar els muntatges del festival, deixant en segon terme tasques ordinàries
L’Ajuntament de Girona hauria situat enguany els muntatges de Temps de Flors per davant del manteniment quotidià de la ciutat. Així ho denuncien les brigades municipals enmig del conflicte laboral que mantenen obert amb el consistori, segons ha pogut saber Diari de Girona a través de fonts sindicals. Els treballadors fa setmanes que estan immersos en negociacions per abordar diferents qüestions vinculades a l'acord de disponibilitat i hores extres i a compromisos econòmics pendents que, segons sostenen, l’Ajuntament no ha acabat de complir. En aquest context, les brigades s’estan mobilitzant diàriament —aquest dijous, coincidint amb la diada de Sant Jordi— i ja han advertit que no faran hores extres per a Temps de Flors si abans no s’assoleix un acord.
Segons aquestes mateixes fonts, el malestar s’ha agreujat després que els encarregats rebessin indicacions per prioritzar els encàrrecs vinculats a Temps de Flors. Els representants sindicals denuncien que el consistori vol garantir que els muntatges arribin a temps per a l’inici de la mostra, previst per al 9 de maig, encara que això impliqui deixar en segon terme part de la feina ordinària que assumeixen habitualment les brigades. «Només ens volen fer treballar per Temps de Flors», lamenten. Això afecta tasques de manteniment del dia a dia com ara arreglar panys en centres cívics, reparar jocs infantils o bancs o netejar grafits, especialment al Barri Vell.
Les fonts consultades asseguren que fins ara havien anat combinant les actuacions més urgents de manteniment amb els dies de negociació, però afirmen que la situació ha fet un gir aquesta setmana. «Han capat l’entrada de partes i ja només ens quedarà fer Temps de Flors», expliquen. Segons la seva versió, aquesta decisió suposa relegar la funció principal de les brigades, que és el manteniment de la ciutat, per centrar esforços en un esdeveniment que el govern considera prioritari. «La nostra feina és el manteniment de la ciutat, i no es pot fer», resumeixen. Els treballadors també critiquen que, mentre per a tasques habituals falten recursos, quan arriba el festival es mobilitzen materials i compres amb més facilitat: «No tenim diners per comprar ferros i bombins; per Temps de Flors es pot demanar tot el que calgui».
Cobert amb hores extra
El conflicte es produeix, a més, en un moment especialment delicat per a l’organització de Girona, Temps de Flors. Les brigades recorden que una part molt important del dispositiu de muntatge s’ha cobert tradicionalment amb hores extres. «El 60 o 70% de Temps de Flors es fa amb hores extra», assenyalen.
«Dels projectes que es veuen, més de la meitat hi intervenen les brigades d'una manera o altra», remarquen. Per exemple, han de modificar les estructures d'anys anteriors a partir del servei de ferreteria, o també pintar-les. També la brigada de transports ho porta al lloc on es fa el projecte i fusters, ferrers o lampistes ho munten amb la col·laboració dels encarregats del projecte.
«Dia clau»
Enguany, però, la negativa dels treballadors a allargar la jornada complica el calendari i obliga a fer bona part de la feina dins l’horari ordinari. Segons les fonts sindicals, això fa «impossible» assumir alhora el muntatge del festival i el manteniment corrent «de la manera que està plantejat». També alerten que els preparatius van tard i que «el moment clau de començar era Setmana Santa».
Aquest divendres assenyalen que serà un «dia clau» per continuar o desbloquejar el conflicte. A primera hora del matí, les brigades celebraran una assemblea per decidir quina proposta defensar en la Mesa de negociació que es farà unes hores més tard amb membres del consistori. Serà llavors quan hi podria haver una entesa entre les dues parts.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol