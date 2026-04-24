Un mosso fora de servei frustra a Salt un robatori violent amb un cúter

L’agent va veure com el lladre amenaçava de mort la víctima si no li donava cinc euros i el va neutralitzar

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

Eva Batlle

Salt

Un mosso d’esquadra fora de servei va frustrar aquest dimecres un robatori violent amb un cúter al carrer de Francesc Macià de Salt. L’agent va veure com un home intimidava una altra persona al mig del carrer i l’amenaçava de mort perquè li entregués diners.

Els fets es van produir el 22 d’abril, quan faltaven deu minuts per a les tres de la tarda. El policia, que en aquell moment no estava de servei, caminava pel carrer de Francesc Macià quan, a uns dos metres de distància, va observar una escena sospitosa. Un home empenyia una altra persona fins al punt de gairebé fer-la caure a terra i li exigia diners.

L’agressor li va dir: «O em dones cinc euros, o et mato». Mentre l’intimidava, va treure d’una butxaca un cúter semiobert, fet que va provocar la intervenció immediata de l’agent.

El mosso fora de servei va actuar per neutralitzar l’agressor i va aconseguir impedir que el robatori es consumés. Alhora, va demanar el suport d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que es va desplaçar fins al lloc dels fets.

Finalment, l’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació. Es tracta d’un home de 37 anys, que acumulava sis antecedents policials.

L’actuació va evitar que la víctima patís lesions i també que el robatori arribés a consumar-se, confirmen des del cos policial.

Tracking Pixel Contents