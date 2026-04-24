La reducció de terrasses a la rambla de Girona podria forçar el tancament d'alguns negocis
Xavier Garcia, president de l'Associació d'Hostaleria, critica les "formes" del consistori per no haver consensuat la reducció de les terrasses
Alguns dels locals de restauració que hi ha a la rambla de la Llibertat podrien abaixar la persiana davant la nova mesura que aplicarà d'aquí a poc temps l'Ajuntament de Girona i que farà reduir la mida de terrassesdels establiments. Ho afirma el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració, Xavier Garcia, que afegeix que tots els negocis estan "crispats" amb la situació.
La mesura que aplicarà el consistori forma part de l'ordenança de terrasses aprovada el 2023 que, a grans trets, implica fer un control més intensiu pel que fa a aquests espais, però també detalla com s'han de distribuir en aquelles ubicacions més singulars, com és el cas de la rambla. Garcia assenyala que els establiments que estan "sota les voltes" reduiran "més poc" la terrassa, "entre un 10 i un 20%". Aquests, tot i "no estar contents, s'han salvat", diu, perquè "retiraran poques taules". En canvi, els negocis ubicats a la part esquerra de la rambla (mirant-los des del pont de Pedra) "reduiran bastant" la terrassa.
És en aquests últims casos que "algun haurà de tancar", indica el president de l'associació. Són majoritàriament aquells negocis on els empleats han de travessar el passeig central de la rambla per atendre els clients. "No vol dir que hagin de tancar tots", també deixa clar, perquè n'hi ha que "tenen espai a dins i podran sobreviure". En canvi, altres establiments "viuen" de la terrassa perquè no tenen gaires taules a l'interior. "Sense terrassa no tenen cap sentit", explica.
Els locals estan crispats. Els de sota les voltes no estan contents, però s'han salvat. Alguns del costat esquerre de la rambla no tenen sentit sense terrassa
"Són les formes"
Garcia remarca que fa temps que estan avisats que això es produirà i que, de fet, van "aturar" implantar-ho a principis d'aquest any. Tanmateix, l'Ajuntament els va dir que "ho volia fer igualment", diu el president de l'associació i lamenta que no es va poder "frenar, defensar, discutir ni dialogar".
Per això, critica les "formes" com s'ha fet, perquè el consistori ha "triat un model" de la rambla "sense comptar" amb ells. Garcia deixa clar que l'associació veu "amb bons ulls" el fet de "no envair tant la rambla" i "reduir les taules" per "regular la via pública", però es queixa que s'hagi fet tot amb "caràcter executiu". Hauria preferit que s'hagués fet de "mutu acord" perquè sempre han anat "amb la mà estesa" per consensuar propostes. Ara, tampoc descarta que la mesura de reduir taules i cadires de les terrasses "es faci a més llocs".
Més botigues
En el ple municipal d'aquest dilluns, el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, va destacar que la mesura de reduir les terrasses tenia la finalitat de guanyar espai en el passeig central de la rambla de la Llibertat. També la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, va indicar que era una "estratègia comercial" que tenia com a objectiu fer visible les botigues.
El president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració detalla que la mesura de reduir terrasses es fa perquè "es vegi tot més pacificat" i per obrir locals que ara estan buits "com a botigues". L'entitat està "a favor d'obrir botigues", però no està d'acord en "tancar restaurants". Creu que això hauria de ser una iniciativa "transversal", consensuada entre les diferents parts implicades, sigui Ajuntament, veïns, botiguers i hostalers. "Ens necessitem els uns als altres", destaca.
A més, remarca que si es volen obrir botigues en establiments que ara estan tancats "s'ha de promocionar més". Critica que alguns espais no estan en les millors condicions, i posa d'exemple, l'enllumenat "de sota les voltes", que considera que "no està massa bé".
