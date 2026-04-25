Les càmeres de Salt delaten dos lladres robant en una furgoneta i carregats d’antecedents
La Policia Local i els Mossos els van detenir de matinada després de recuperar eines sostretes i no descarten que estiguin relacionats amb altres robatoris similars a la ciutat
La Policia Local de Salt i els Mossos d’Esquadrahan detingut dos homes, de 23 i 29 anys, amb múltiples antecedents policials, per robar a l’interior d’una furgoneta i sostreure’n diverses eines. La policia no descarta que tots dos estiguin relacionats amb altres fets similars que han castigat la ciutat les últimes setmanes, sobretot robatoris en vehicles professionals.
Els fets es remunten al 22 d’abril, cap a dos quarts de tres de la matinada. Des de la sala de la Policia Local de Salt es va detectar, a través de les càmeres de vigilància, un possible robatori a interior de vehicle al passeig Marquès de Camps. Arran de l’avís, es va alertar els Mossos d’Esquadra i es va iniciar una recerca per la zona.
Durant el dispositiu, els agents van localitzar dos homes que, en veure la presència policial, es van ajupir per intentar passar desapercebuts. A pocs metres d’on es trobaven, els policies van localitzar un trepant i un allargador. A més, van comprovar que una furgoneta estacionada al mateix passeig tenia la finestra posterior trencada, coincidint amb el punt on les càmeres havien captat el possible robatori.
Per tot plegat, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d’un robatori a l’interior d’un vehicle. Posteriorment, el propietari de la furgoneta va explicar a la policia que havia aparcat el vehicle al passeig cap a les set de la tarda, que l’havia deixat tancat i que es trobava en bon estat. Els agents van poder recuperar els objectes sostrets i retornar-los al seu propietari, segons confirmen els Mossos d’Esquadra.
La policia manté oberta la investigació i no descarta que els dos detinguts estiguin sota sospita per altres robatoris similars a Salt, on en les últimes setmanes s’han saquejat diverses furgonetes, en molts casos per endur-se’n eines.
