ERC Girona aposta pel model d'habitatge de Salt per estendre'l a altres municipis
Esquerra reivindica el paper dels ajuntaments en matèria d'habitatge i proposa una fiscalitat més ajustada a la realitat municipal, amb especial atenció als grans tenidors.
La Federació Regional d’ERC Girona ha celebrat aquest dissabte a Salt una jornada de treball centrada en les polítiques d’habitatge, amb la participació de diversos candidats a les properes municipals, així com d’alcaldes, alcaldesses i regidors de la demarcació. La trobada ha servit per compartir experiències de gestió i, sobretot, per posar en valor el model que el municipi saltenc ha desplegat en aquest àmbit, amb la voluntat que algunes d’aquestes pràctiques es puguin estendre a altres poblacions. L’acte ha comptat amb les intervencions del president regional d’Esquerra a Girona, Pau Presas; la diputada al Congrés Etna Estrems; l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, i el regidor d’Habitatge, Àlex Barceló. La jornada ha combinat el debat polític amb l’explicació tècnica de les mesures aplicades a Salt i ha acabat amb una visita a un habitatge de protecció oficial.
Durant la seva intervenció, Presas ha defensat Salt com “un exemple clar de municipi que posa les persones al centre” i ha assegurat que és “un cas d’èxit a tot Catalunya pel que fa a l’habitatge de protecció oficial”. Per la seva banda, Estrems ha explicat la proposta que Esquerra ha impulsat al Congrés per ampliar els supòsits en què es poden aplicar recàrrecs de l’IBI, amb l’objectiu de donar més eines als ajuntaments per intervenir en un mercat de l’habitatge cada cop més tensat. Segons la diputada, la mesura posa el focus en els grans tenidors, els habitatges d’ús turístic i les grans operacions d’inversió, però “no es tracta de penalitzar petits propietaris”. Alarcón ha remarcat la importància de disposar d’aquestes eines per aprofundir en les polítiques municipals d’habitatge i ha recordat que Salt fa anys que treballa per mobilitzar pisos i garantir-ne l’accés. Finalment, Barceló ha detallat el funcionament pràctic d’aquestes polítiques i els criteris de gestió i adjudicació dels pisos protegits. Amb aquesta jornada, Esquerra ha volgut reivindicar un paper més actiu dels ajuntaments en matèria d’habitatge i una fiscalitat més ajustada a la realitat de cada municipi.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- El GPS encalla desenes de cotxes en una pista de muntanya del Ripollès
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
- Un estudi alerta de la 'degradació nocturna' del parc de la Massana de Salt
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- Un mosso fora de servei frustra a Salt un robatori violent amb un cúter