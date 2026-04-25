Girona viu els últims dies de les Festes de Primavera amb espectacles de circ i la trobada de sacaires
Els assistents gaudeixen d'una variada programació que inclou malabars, equilibris impossibles, il·lusionisme i la melodia del sac de gemecs, acompanyats per altres instruments tradicionals
El Tarlà gira que gira. Ho fa amb insistència des de fa una setmana i ho continuarà fent fins l’últim dia de Temps de Flors. Aquest any, a més, ho fa amb una nova versió. Els infants s’ho miren bocabadats i fan preguntes de què representa aquesta figura amb el cap de fusta i el cos farcit de roba. Potser més tard coneixeran diferents llegendes que l’envolten, com la del xuixo o la de la pesta.
Sense cap dubte, el Tarlà és una de les figures més típiques de Girona i que es penja coincidint amb l’inici de les Festes de Primavera, que van donar el tret de sortida la setmana passada amb una gran cercavila i el pregó. Ara, però, es resisteixen a acabar, i aquest cap de setmana viuen els últims actes programats, pel goig de tota mena de públic.
Aquest dissabte al migdia, desenes de famílies han assistit a l’espectacle de circ La Paradeta, a càrrec de la companyia circ Vermut i que s'ha fet en un dels vials de plaça Catalunya. Equilibris impossibles o malabars amb taronges i ganivets van ser dels números més aplaudits. A primera hora de la tarda, la rambla de la Llibertat ha acollit L’Elixir de la Vida, de Professor Karoli. Amb la la seva picardia i engany, el personatge ha fet viatjar el públic a l’encant de les fires de principis de segle.
Sac de gemecs
A la mateixa rambla de la Llibertat ha començat la trobada de sacaires, un acte que s’ha consolidat en els últims anys com un dels imprescindibles de les Festes de Primavera. La trobada ha reunit a Girona diversos intèrprets de sac de gemecs, la cornamusa tradicional catalana, en una cercavila que ha engresat i animat, o simplement encuriosit, les persones que es trobaven aquesta tarda al nucli antic de la ciutat.
El sac de gemecs és l’instrument principal de la trobada, però també n’hi ha d’altres com flabiols o timbals. L’acte ha comptat amb la presència dels sacaires de Manacor, que han visitat la ciutat per enfortir els vincles de l’agermanament entre els dos municipis. La cercavila v ha passat per la plaça de la Independència, el carrer de Santa Clara, la plaça del Vi, el carrer de la Força o la plaça de la Catedral, per acabar a la plaça dels Jurats després d’una llarga estona de cercavila.
La mateixa plaça dels Jurats acollirà aquest vespre el concert de Ros per acabar la jornada, amb música folk i electrònica. Aquest diumenge serà l’últim dia de les Festes de Primavera, amb la novena edició de la Trobada de les Mussales. La Mula Baba i la Mula Petita de Girona es trobaran amb diferents convidats d’altres localitats.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- El GPS encalla desenes de cotxes en una pista de muntanya del Ripollès
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
- Un estudi alerta de la 'degradació nocturna' del parc de la Massana de Salt