Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
La iniciativa busca atraure turistes d'alt nivell adquisitiu, especialment enfocats en el ciclisme i el benestar, aprofitant esdeveniments esportius rellevants a la regió
L'antic Golf Girona, ubicat a Sant Julià de Ramis, es podria convertir en un destí turístic que portaria per nom "Healt & Cycling Resort". El projecte contempla la construcció de diferents edificis en una superfície d'uns 20.000 metres quadrats, en la qual s'ha calculat una inversió de cinquanta milions d'euros. Ara per ara, el projecte es troba en fase de captació d'inversors i operadors, però segons comenten els impulsors ja hi ha un acord amb la propietat i l'Ajuntament no posaria impediments al desenvolupament del projecte urbanístic.
En canvi, l’alcalde de Sant Julià, Marc Sayols, es limita a dir que han tingut converses amb «més d’un interessat i més d’un promotor» amb l’objectiu de comprar el Golf Girona. També afegeix que sembla que hi ha hagut un «lleuger interès a l’alça» en l’últim mig any, però no li consta que hi hagi res «molt avançat ni ferm». Sí que espera que «tard o d’hora es pugui desencallar» tot el procés i es «recuperi l’activitat».
La finalitat de la iniciativa projectada és atreure visitants, professionals i esportistes, especialment enfocats en el món del ciclisme, en el que es promou com un turisme d’alt estànding. Els impulsors diferencien entre tres mercats, que estan en expansió, d’alt nivell adquisitiu. Per un costat, el públic executiu i internacional, format per directius, empresaris i viatgers provinents d'altres països que poden fer-hi estades curtes, mitjanes o llargues, inclosos també clients interessats en serveis de salut i benestar. El segon perfil és el vinculat a l’esport i el rendiment, amb equips professionals, acadèmies, esportistes amateurs o d’elit i empreses relacionades amb l’esport, la nutrició i la salut. El tercer segment és el de l’oci actiu i el benestar, adreçat sobretot a famílies i particulars amb interès per la natura, l’activitat física, les experiències a l’aire lliure i les propostes de benestar.
Tot això, per aprofitar esdeveniments de gran impacte, com serà la celebració, el 2031, de la Ryder Cup, al PGA de Caldes de Malavella, o el Sea Otter Europe, un esdeveniment del sector de la bicicleta que es fa anualment a Girona i que atreu milers de visitants (el 2025 en van ser 74.000). Altres esdeveniments ciclistes que se celebren anualment a les comarques gironines són la Girona MTB Challenge o la Copa Catalana Internacional de Banyoles i Girona. Això, sense comptar el possible pas de la Volta a Calunya o de La Vuelta.
Els espais
El disseny contempla la construcció d'un hotel amb un centenar habitacions, així com més d'una trentena de bungalous. Tot això, a part d'una zona wellness que inclouria una piscina coberta, diferents sales polivalents per fer activitats com ball o ioga, o una zona exterior enjardinada amb solàrium o una piscina exterior.
Pel que fa a les zones esportives, totes exteriors, s'han projectat pistes de tenis i de pàdel, així com unes pistes polivalents (de bàsquet, handbol o futbol sala) i una altra d'entrenament exterior. Aquesta zona esportiva quedaria separada de l'espai on es projecten les edificacions principals.
El macroprojecte engloba una superfície total de 708.000 metres quadrats, dels quals més de la meitat (480.000) formen part del camp de golf. L'equipament turístic tindria una superfície de 58.409 metres quadrats, dels quals 22.000 serien edificables, mentre que la superfície de les instal·lacions esportives seria de 22.500 metres quadrats. Després, s'haurien de sumar diferents parts de zona residencial.
Els participants del projecte
Hi ha tres equips que participen en aquesta iniciativa. En primer lloc, el disseny arquitectònic del projectat destí turístic ha anat a càrrec d'Alonso Designs, una firma liderada per l'arquitecte Ignacio Alonso amb presència a Espanya, Nova York i Frankfurt. La finalitat de la creació és que tant el concepte arquitectònic com el paisatgístic s'integrin de manera respectuosa amb l'entorn i aportin valor a la comunitat.
Una altra de les companyies involucrades és The Energy Lab, especialitzada en viatges naturals, experiències de salut i d'incentiu per a persones que els agrada la naturalesa i l'esport. Finalment, Encajes.net és un sistema de comunicació de relacions públiques, màrqueting i gestió que, dins els seus objectius, té recuperar i desenvolupar projectes, com aquesta idea de destí turístic a Sant Julià, per convertir-los en propostes originals i viables.
Completament en desús
El Golf Girona va ser impulsat per la família Ramió i dissenyat per l’arquitecte F. G. Hawtree. Es va inaugurar el 1992 i, durant anys, va ser un dels equipaments turístics i esportius més importants de la comarca del Gironès. Amb el pas dels anys, però, l'activitat al camp es va anar reduint fins a cessar completament.
Tot això, ha provocat que el recinte s'anés deteriorant, generant reiterades queixes dels veïns, sobretot, referents a la falta de manteniment de les parcel·les sense edificar i a la gran quantitat de mala herba que havia crescut i no s'hi havia posat solució. Fins i tot, es va arribar a crear l'Associació d'Amics del Golf, que va néixer per denunciar la situació de l'indret. En aquest sentit, l'Ajuntament ha obert expedients per exigir la neteja dels terrenys.
En paral·lel, a finals de l’any passat, el servei de recaptació Xaloc de la Diputació de Girona, a instàncies de l’Ajuntament, va iniciar una subhasta pública del Golf Girona, que va quedar deserta. L’oferta mínima era de 508.938,55 euros i amb la venda del conjunt en un únic lot, amb trams de licitació de 1.000 euros. L’Ajuntament va atribuir el fet que la subhasta quedés deserta al context general del recinte i a les càrregues que el graven.
De fet, l’objectiu amb aquesta subhasta no era altre que recuperar part dels deutes tributaris municipals acumulats per la propietat del complex. El deute acumulat accedeix als 270.000 euros, principalment, en concepte d’impost sobre béns immobles (IBI), taxes de recollida d’escombraries i costes administratives.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
- Un estudi alerta de la 'degradació nocturna' del parc de la Massana de Salt