La 4a Cursa Montilivi recapta fins a 10.000 euros

Gairebé mil persones han participat en un recorregut solidari que, entre asfalt i terra, començava i acabava en un mateix lloc: l’estadi del Girona FC

Troba't a les fotos de la 4a Cursa Montilivi

Carla Ventura Ponce

Com a punt de sortida i arribada, l’estadi Montilivi del Girona FC, això és el que fa única la Cursa Montilivi. Avui, ben aviat, es donava el tret de sortida a un recorregut solidari, impulsat per la Fundació Guardiola Sala que, un any més, treballa per la protecció i el desenvolupament dels infants més vulnerables, col·laborant amb l’Associació Casal dels Infants, i que en la seva 4a edició ha recaptat fins a 10.000 euros.

Enguany el camí comptava amb una dificultat, es tractava d’un recorregut que trepitjava asfalt i terra i que cronometrava la cursa. Tot i això, més enllà de la competició, tothom hi podia deixar la seva petjada, ja que la prova tenia dues modalitats, de cinc i deu quilòmetres. Entre gairebé la participació de mil persones, només quatre persones han pogut pujar al podi com a número u; Omar Eliad i Maria de las Mercedes Martín Perpiñá, han fet els millors temps en la cursa de 10 km, i Alex Henry-Buckley ha compartit el lloc amb Raúl Caparrós Polo, en els 5 km.

Durant la jornada hi ha hagut tant representació des de l’Ajuntament de Girona, amb la vicealcaldessa Gemma Geis, com des de la mateixa Fundació Guardiola, amb la seva presidenta, Laura Guerra. També han estat presents el president del consell d’administració del Girona FC, Pere Guardiola, i membres de la Fundació Girona. De la diada destaca l’aparició de Valentí Guardiola, pare de Pep Guardiola, i Pere Guardiola, qui ha fet un discurs que no ha deixat indiferent ningú.

Top 3 en 10 km

Masculí:

- Omar Eliad (33:58)

- Víctor Aguilera Revuelta (34:16)

- Enzo Montefusco del Pino (34:34)

Femení:

- Maria de las Mercedes Martín Perpiñá (39:43)

- Sonia Samper Plana (41:40)

- Carmen Maria Rodríguez Gómez (42:20)

Top 3 en 5 km

Mascuí:

- Raúl Caparrós Polo (20:38)

- Cristian Sánchez Navarrete (20:51)

- Xavier Duran Gomez (21:58)

Femení:

- Alez Henry-Buckley (23:34)

- Iris Fàbrega Planella (27:07)

Notícies relacionades

- Alba Brugarola Pujals (29:07)

