Els ritmes urbans dominen el Parc Central de Girona de la mà del Festival Strenes

La programació d'aquest dissabte ha comptat amb les actuacions de Pol Bordas, Xènia Casado, Naina i Greta

L'actuació de Greta en l'Strenes Urbana, aquest dissabte.

L'actuació de Greta en l'Strenes Urbana, aquest dissabte. / Germma Martz (Strenes)

Redacció

Redacció

Girona

El Festival Strenes ha donat protagonisme al gènere urbà amb quatre actuacions que s'han fet aquest dissabte a l'Estació Jove del Parc Central de Girona, en el marc de l'Strenes Urbana. La programació ha combinat tant veus consolidades com Pol Bordas, que ha iniciat una nova etapa amb el disc He marxat, per tornar.

L'actuació de Xènia Casado al parc Central.

L'actuació de Xènia Casado al parc Central. / Germma Martz (Strenes)

L'Strenes Urbana també ha servit per a donar a conèixer noves artistes del panorama nacional, com Xènia Casado i la seva proposta que beu del dancehall i de les arrels afrodescendents; Nanai, que enguany publicarà el seu primer àlbum d'estudi marcat per sonoritats electròniques i lletres que connecten amb les emocions quotidianes; i Greta, i el seu univers sonor que es mou entre la introspecció i l'experimentació.

Tracking Pixel Contents