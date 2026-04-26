Visibilització
Girona viu l’esport amb inclusivitat
Mig miler de persones s'han reunit avui al centre de la ciutat per a gaudir d’una 2a Jornada de l’Esport Adaptat, per a sensibilitzar la societat de la realitat del món per a qui no el viu de la mateixa manera
«No podem parlar d’un sistema esportiu complet si no garantim que qualsevol persona pugui accedir-hi en igualtat de condicions», deia Narcís Casassa, representant territorial de l’Esport de la Generalitat a Girona, el dia de la presentació de la segona edició de la Jornada d’Esport Adaptat i Inclusiu, que s'ha dut a terme avui al bell-mig de la ciutat, i que organitza la Diputació de Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d’una jornada adreçada a persones amb discapacitat física, psíquica o intel·lectual, sensorial i amb trastorns de salut mental, perquè aquestes puguin gaudir de l’esport. D’altra banda, però, és també d’un espai per a donar visibilitat i fomentar la convivència i la igualtat de condicions, així tothom qui volia podia apropar-se per viure l’esport des d’una altra perspectiva. La raó és que el propòsit de l’esdeveniment és sensibilitzar la societat de la realitat de les persones amb discapacitat a través d’experiències d’activitat física reals, adaptades i inclusives. Per això, la programació s’adreça al conjunt de la ciutadania sense cap excepció.
D’entre les tretze activitats adaptades hi havia: voleibol, futbol, rugbi, boccia i, fins i tot, surf
Fins a mig miler de persones s'han repartit per la plaça de Calvet i Rubalcaba i a la plaça de Salvador Espriu participant en les 13 activitats esportives adaptades que oferien diferents entitats, associacions esportives i fundacions d’arreu de la demarcació. Des de dansa, futbol, rugbi o bàsquet, fins a voleibol, eslàlom, arts marcials, boccia i, «sorprenentment», surf i surfskate. «M’ha xocat molt que hagin pogut adaptar un esport com aquest», deia Neus Bragulat, qui viu per primera vegada la jornada amb el seu fill, qui juga al Bàsquet Salt amb la Fundació Elna. «Està tot molt ben organitzat, i penso que això és necessari per donar visibilitat, la vida ja és prou complicada per a algú amb discapacitat, com perquè també ho sigui en l’esport», explicava.
Durant la diada hi han assistit els representants de les principals institucions organitzadores, a més d’una ambaixadora d’aquesta edició de l’esdeveniment, Lara Arenós, que juga actualment a bàsquet amb cadira de rodes amb el Bàsquet Girona. Com també ha estat present Vasile Agache, jugador de boccia de la categoria BC4, que competeix en l’àmbit internacional des del 2017. Va descobrir aquest esport després d’entrar a formar part del Grup Mifas de Girona.
Per acabar les activitats, tothom s'ha reunit davant d’un escenari, perquè la comunió, el ball i la música finalitzessin una jornada d’èxit.
