L’Era de Cal Cigarro de Salt s'omple de sabors, furgonetes i música
La vuitena edició del Mercat de la Furgoteca ha reunit dinou furgoteques amb propostes culinàries internacionals, actuacions musicals i activitats familiars durant tres dies
L’Era de Cal Cigarro de Salt ha acollit del 24 al 26 d’abril la vuitena edició del Mercat de la Furgoteca. Es tracta d'un espai gastronòmic que enguany ha comptat amb dinou furgoteques, diverses propostes musicals i activitats familiars que han amanit la gran varietat de propostes culinàries que s'hi podien tastar.
La mostra ha ofert una programació carregada de tot tipus de menjars que donaven la volta al món: des d'hamburgueses i tapes fins a cuina asiàtica o argentina. L'Era de Cal Cigarro ha sigut l'espai encarregat d'acollir els participants, establiments com Canela Fina, Good Mood Caravan, Glo Street Food, Kaizen on the Road, Nook, The Craftsman, Asian Street Food, El Quinchito, La Santa Fusión, La Forçuda o Shantiko, entre d’altres.
Durant aquests tres dies, cada mossegada anava acompanyada d'un ritme. I és que des del primer dia, la programació musical va arrencar amb molta força. A les sis de la tarda DJ Astra va donar el tret de sortida a les actuacions i des de llavors cada dia n'hi van haver un grapat. En total, el Mercat de la Furgoteca va incorporar gairebé una desena de concerts pensats per a tot tipus de públic, també pels més petits, com és el cas de l'actuació de La Colla Pirata o la representació d' “Una paradeta particular”, de la Cia. La Bleda. A més, el recinte ha ofert un Espai Jugacirc, amb jocs i activitats per acostar diverses disciplines de circ als infants.
Aquest últim dia de la 8a edició del mercat, també s'ha inclòs una altra proposta més allunyada de l'àmbit culinari: una exhibició de gossos policials al matí. Per tancar, s'ha tornat a la música amb un concert de tarda dels Tarraco Surfers.
Amb aquesta barreja de sabors, furgonetes i música, Salt s'ha convertit un any més en l'aparador d'un sector disposat a compartir les seves receptes culinàries sobre rodes. Ja ho deixava clar el lema del cartell d'enguany: “tres dies, molts sabors, un sol lloc: Salt".
