L’Organització Juvenil Socialista crida els joves a mobilitzar-se contra la guerra i el feixisme
L’acte s’ha fet al Parc del Migdia de Girona en el marc de la convocatòria del Primer de Maig a Barcelona
L’Organització Juvenil Socialista (OJS) ha reunit aquest diumenge una cinquantena de joves al parc del Migdia de Girona en un acte polític “contra la guerra i el feixisme”. La trobada s’emmarca en la mobilització que l’organització prepara de cara al pròxim 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, amb una manifestació a Barcelona.
L’acte ha servit per fer una crida a la joventut a “organitzar-se i lluitar” davant “l’ascens del feixisme” i el context internacional actual. El portaveu de l’OJS, Marc Alameda, ha denunciat “la guerra orquestrada per Trump i Netanyahu, amb la complicitat de la UE” i ha defensat la necessitat de “posar en marxa ja un front de classe que faci front a les reformes autoritàries i militaristes que s’estan duent a terme”.
L’organització juvenil, vinculada al Moviment Socialista català, es reivindica com una alternativa tant als “discursos reaccionaris” com a una “esquerra parlamentària que no és capaç d’oferir cap alternativa real”. En aquest espai polític també s’hi emmarca el Sindicat d’Habitatge de Girona.
Des de les comarques gironines, l’OJS també ha volgut dirigir un missatge a Aliança Catalana. L’organització ha defensat que “qui lluita pels drets i llibertats polítiques i nacionals no és Aliança, sinó la joventut treballadora organitzada”, i ha citat com a exemples l’aturada de desnonaments, la lluita contra els atacs racistes, masclistes i LGTBI-fòbics, i la defensa dels drets lingüístics.
La jornada ha acabat amb una sessió de sound system a càrrec de l’Associació Cultural Feel Free de Salt.
