L'Ajuntament de Girona renova el paviment de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital per 241.594 euros

Els treballs, que s'allargaran quatre mesos en dues fases, pretenen garantir la seguretat i el confort dels vehicles a les places gironines

L'estat actual del paviment de l'espai. / Marc Martí Font

L’Ajuntament de Girona ha posat fil a l’agulla per canviar tot el paviment que hi ha a les places Pompeu Fabra i de l’Hospital (davant la seu de la Generalitat). Recentment, ha tret a licitació els treballs per reparar les llambordes en mal estat que es van instal·lar fa més de quinze anys, coincidint amb la inauguració de l’edifici de l’ens autonòmic a la ciutat. El preu de sortida és de 241.594,13 euros.

Segons detalla el projecte d’obres, «el pas del temps i l’ús habitual ha provocat un menyscabament de la regularitat de la superfície de calçada incompatible amb la circulació vehicular en condicions de seguretat i confort». Tot això fa «necessària la seva reparació». Es preveu que totes les actuacions s’allarguin durant quatre mesos i en dues fases per facilitar el pas dels vianants i l’accés als guals.

 Primer, es començarà a treballar a la plaça de Pompeu Fabra, a la cruïlla amb el carrer de Joan Maragall. Posteriorment, s’avançarà cap a la Casa de la Cultura fins a arribar a la plaça de l’Hospital. Els treballs consistiran a retirar el paviment existent fet de llambordes de pedra. Posteriorment, es durà a terme una neteja de la base de formigó mitjançant projecció pneumàtica d’abrasiu i es recol·locaran les llambordes sobre una capa de morter de ciment. Aquesta actuació permetrà condicionar la superfície de la via per tal que els vehicles hi puguin circular amb seguretat i confort. Actualment, la calçada és irregular, amb llambordes separades i zones molt desgastades.

Llambordes en mal estat. / Marc Martí Font

Talls de circulació

Tanmateix, comportarà canvis provisionals quant a la circulació de vehicles. Sí que l’accés als guals d’aquest punt estan garantits, però no es podrà fer el gir cap a l’esquerra des de la Gran Via Jaume I cap a la plaça de Catalunya pels vehicles que provenen de Correus. Sí que el podran fer els que provenen des del Mercat del Lleó, però, únicament, per baixar a l’aparcament soterrat de pagament o fer el gir posterior cap al carrer Gaspar i Casal. Des d’allà només es podrà anar cap a l’avinguda Sant Francesc, i no es podrà girar cap als espais en obres (fent la volta a la Casa de Cultura).

Notícies relacionades

En aquest sentit, només es podrà accedir a la plaça Catalunya, al Barri Vell o al passeig General Mendoza des del carrer del Carme. Tot i que el global de les actuacions serà d’uns quatre mesos, es preveu que les obres estiguin enllestides en la meitat de temps.

