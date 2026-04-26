Les mulasses fan vibrar Girona en el tancament de les Festes de Primavera
La IX Trobada de Mulasses acomiada les Festes de Primavera i va preparant la ciutat per al Girona Temps de Flors, que arribarà d'aquí a dues setmanes
Sota un sol radiant i una temperatura plenament primaveral, Girona ha celebrat aquest diumenge la IX Trobada de Mulasses. L'esdeveniment no només ha omplert de cultura popular els carrers del Barri Vell, sinó que ha servit com a colofó ideal per tancar les Festes de Primavera. Mentre es tanca una celebració ja se'n prepara una altra, i és que Girona tan sols tindrà una treva d'una setmana per tornar a venir amb força per al Temps de Flors, que se celebrarà del 9 al 17 de maig.
La trobada ha començat a mig matí a la Rambla de la Llibertat amb la plantada de mulasses i un espectacle de titelles de la Mula Baba, que ha captivat el públic familiar amb la llegenda del Tarlà. A les 11:30 h, el seguici ha arrencat un recorregut protagonitzat pels colors i la música. Les diverses colles han travessat el centre històric de la ciutat, passant pel carrer de l’Argenteria i la plaça de Sant Feliu, fins a arribar a la plaça dels Jurats.
L’essència de la festa s'ha viscut a peu de carrer, on els representants de les colles han compartit la seva passió amb la capital gironina i amb la resta de mulasses vingudes d'arreu. Arnau Guardi, president de la colla de Llinars del Vallès, s'ha mostrat entusiasmat amb l’entorn gironí: "És un dia fantàstic i un espai immillorable".
Una cercavila amb convidats d'arreu del territori
Els amfitrions, la Mula Baba i la Mula Petita de Girona, han estat acompanyats per la Girona Marxing Band i per quatre colles d'arreu del territori. Han portat la diversitat de la tradició de la mulassa a la ciutat la Mulassa de Reus, la Mulassa de Verdú, la Mulassa de Llinars del Vallès i la de Mollet de Peralada.
Des de l'Urgell, la colla de Verdú celebrava avui un aniversari doble. "Avui fa un any just que vam inaugurar la mulassa", ha comentat un dels seus membres, Magí Martínez. També ha destacat que és el primer cop que surten acompanyats de música pròpia per recordar el passat firaire del seu municipi: "A Verdú, durant 600 anys, hi va haver una de les fires més importants de Catalunya de compra-venda de mules, per això hem volgut fer aquesta figura".
També ha vingut una mulassa des de Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà: "Som un poble de 200 habitants i la colla som una vintena; és un orgull per a tots", ha explicat Pere Riera, president de la colla. La seva mulassa és feta de manera artesanal pels propis membres de la colla, de fet no tenen del tot clar quant pesa, però necessita tres persones per ser ballada. En el seu cas, en ser un poble i una colla petits, no compten amb acompanyament musical, però no ha comportat un problema perquè l'ambient i la música de la resta de colles els han acompanyat.
La nota històrica l'ha posat la Mulassa de Reus. El vicepresident de la colla, Joan Marc Vallinoto ha explicat que avui portaven una rèplica de la peça actual (que té 300 anys) i que pesa uns imponents 125 quilos repartits entre quatre portadors. No és la primera vegada que visiten la ciutat, ja han vingut molts anys a la trobada de mulasses i els encanta: "Hem matinat i hem fet dues hores de camí, però Girona és molt maca i l'intercanvi val la pena", ha afirmat Vallinoto.
I és que, com les trobades geganteres, les de mulasses també segueixen la dinàmica dels intercanvis. És a dir, les colles es visiten mútuament als seus municipis per celebrar la cultura popular. L'intercanvi més recent és el de la colla amfitriona amb els de Verdú, just la setmana passada Mula Baba i la Mula Petita van ballar pels carrers d'aquest poble urgellenc. I, quan se celebri la propera trobada a Llinars del Vallès, les mulasses gironines aniran cap allà.
Un final de festa rodó
La trobada ha culminat a la Plaça dels Jurats amb els balls de lluïment de cada colla i una ballada final conjunta que ha fet moure i aplaudir el públic repartit per tots els racons de la plaça, que s'ha ben omplert. Pere Pons, president de la colla de la Mula Baba, es mostrava molt satisfet: "Quan hi ha la trobada convidem la Marxing Band i queda tot rodó, és la nostra Festa Major".
Amb les mulasses ja reposant i els seus portadors entaulats per a l'arrossada popular, Girona respira ara l'aroma de les flors que, en pocs dies, tornaran a transformar la ciutat.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- Denuncien que una parada d’Aliança Catalana va increpar amb insults racistes alumnes d’un institut de Torroella durant Sant Jordi
- Es pot conduir amb la ITV caducada però amb cita? Dubtes resolts i riscs legals de fer-ho