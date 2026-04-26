La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
L’Ajuntament de Girona planteja substituir en els pròxims anys el sistema actual per una canonada i mantenir-hi només un cabal simbòlic
La séquia Monar deixarà de ser, en uns quants anys, la infraestructura principal que abasteix de reg les Hortes de Santa Eugènia i Salt. Així ho va avançar la setmana passada el regidor d’Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, durant la trobada oberta amb veïns a la sala d’actes del Centre Cívic de Santa Eugènia-la Marfà, on va explicar que la proposta en què treballen amb la Generalitat passa per substituir el sistema actual per una canonada i reservar a la séquia un paper sobretot patrimonial i ambiental.
Cot va precisar que ara mateix s’estan fent petites obres a la Monar per intentar alleugerir alguns dels problemes actuals de reg, però va advertir que aquesta no és la solució estructural. Segons va exposar, l’objectiu és conservar la séquia pel seu valor històric, social i veïnal, però reduint-ne molt el cabal. La idea és que mantingui un flux menor que permeti preservar-la com a corredor biològic més que no pas com a eina principal per regar les hortes.
Una solució "més eficient"
La proposta també la va contextualitzar Joan Vidal, expresident de la comunitat de regants de Salt i Santa Eugènia, que va intervenir durant la trobada. Vidal va explicar que aquest canvi respon a una demanda de la mateixa comunitat de regants per trobar una solució més eficient, ja que l’aigua que circula per la séquia i que es fa servir per regar “s’ha de pagar” i està subjecta a un cànon. Segons va remarcar, cal avançar cap a fórmules que permetin un ús molt més eficient del rec.
En aquest sentit, va defensar que el futur passa necessàriament per pressuritzar el sistema, com ja s’ha fet en altres zones del Baix Ter. Segons va afirmar, en aquests àmbits el consum d’aigua s’ha reduït un 80% després de les inversions fetes per modernitzar el rec. Vidal va advertir que, després d’anys de sequera i amb la previsió que aquest escenari es repeteixi, “si no es pressuritza, no se n'obtindrà res”.
Una canonada
El rec efectiu, per tant, es faria a través d’una canonada que passaria per sota o pel costat de la séquia. Cot va defensar que aquest canvi hauria de permetre planificar millor la distribució de l’aigua i implantar un sistema “molt més automatitzat” i “més intel·ligent”, amb l’objectiu de guanyar eficiència en l’ús del rec en un context cada vegada més marcat per la sequera i per un règim de pluges més irregular.
Segons el regidor, la transformació no serà immediata. Va explicar que la solució definitiva depèn de la Generalitat i que l’Ajuntament fa mesos que espera que es concreti el projecte. Tot i que no va fixar un calendari tancat, sí que va situar l’horitzó d’execució en diversos anys vista. “Ens n'anem a quatre o cinc anys”, va dir, després d’explicar que el Govern català encara ha de completar els tràmits i definir la proposta tècnica.
Subscriu-te per seguir llegint
