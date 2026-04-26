Veïns de Girona reclamen diàleg per evitar la vaga de neteja durant Temps de Flors
Entitats veïnals expressen preocupació per les conseqüències estètiques i funcionals que pugui tenir una possible aturada durant la mostra floral
La Coordinadora d’Associacions Veïnals de Girona (CAV) i l’associació Girona Neta i Digna reclamen diàleg entre les diferents parts per evitar que es produeixi una vaga dels treballadors de l’empresa que s’encarrega de la neteja i recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, per Temps de Flors. La plantilla demana arribar a un acord amb el nou conveni col·lectiu i, en cas contrari, començarà una vaga indefinida a partir del 4 de maig (la mostra floral inicia el 9 del mateix mes).
Les dues associacions respectaran el dret a vaga si s’acaba produint, però el president de Girona Neta i Digna, Jordi Tomàs, apunta que «si hi ha una vaga vol dir que les negociacions han anat al pedregar». Demana, a més, que l’equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) «s’impliqui» més en les negociacions. Entén que «no pot ser part directa» per ser una empresa privada, però sí que «pot fer d’intermediari» i assegurar que les parts «s’asseguin a negociar, perquè és part implicada». Tomàs explica que amb les millores que reclamen hi estan «d’acord» i també els «sembla lògic» la demanda relacionada amb l’increment del salari.
“Més afluència de gent”
Per la CAV és una situació que els “preocupa” com pugui evolucionar la vaga i les “conseqüències que pugui tenir”, diu el president, Roger Casero. L’associació comprèn i respecta “el dret a vaga”, però també indica que si s’ha arribat fins a aquest punt és a causa que “hi ha uns acords que no arriben”.
Casero explica que per Temps de Flors hi ha “molta afluència de gent”, i una possible vaga no només afectaria una “qüestió estètica” sinó també “funcional”. “Es generen més residus, i preocupa que hi hagi acumulació de brutícia”, lamenta i afegeix que “són dates on els serveis s’intensifiquen”. Per això, creu que és quan els serveis poden “necessitar més reforços”, també a causa de “l’increment important de visitants” que ha experimentat la mostra floral amb el pas dels anys. “Són dates crítiques” i, per aquest motiu, espera que “la negociació es pugui posar sobre la taula” abans d’arribar a una vaga.
Millora del servei
Tomàs i Casero també coincideixen en el fet que el servei ha “millorat” en els últims mesos, amb l’entrada en funcionament de la nova generació de contenidors. Tots dos remarquen que hi ha “menys acumulació d’escombraries fora dels contenidors” tot i que Tomàs apunta que hi ha “llocs que sempre solen ser els mateixos” on es veuen “contenidors desbordats o bosses a terra”. Casero hi afegeix que, “igual que passava abans”, també es veu acumulació de “mobles o voluminosos”, però espera que la millora es tradueixi en “una millora del percentatge de recollida selectiva”.
En tot cas, tots dos assenyalen que encara hi ha marge de millora. Tomàs, per exemple, detecta “problemes” amb els bujols a Montjuïc o de sorolls, que “s’han de solucionar”. Casero creu que hi ha aspectes que encara s’han “d’ajustar”, com poden ser els recorreguts, la recollida de les àrees temporals o el porta a porta, i el fet de com es pugui “complementar” amb les àrees d’emergència”. Creu que en aquestes s’hi podrien llançar “més fracions”.
Subscriu-te per seguir llegint
