Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant

Un amic seu participa aquest cap de setmana a la cursa The Traka, de gravel

Provant algunes de les dificultats dels camins gironins. / Freddy Ovett /Instagram

Un dels millors ciclistes del moment està entrenant per les comarques gironines aquests dies. Ha estat vuit vegades campió del món de ciclocròs, una de gravel i una de carretera, i ha aconseguit vuit triomfs en tres monuments diferents: la París-Roubaix (2023, 2024 i 2025), la Milà-Sanremo(2023 i 2025) i el Tour de Flandes (2020, 2022 i 2024), entre molts altres triomfs. Mathieu van der Poel forma part del denominat "Big Six", juntament amb Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Wout Van Aert i Remco Evenepoel.

Mathieu van der Poel, considerat un dels ciclistes més complets del món, està entrenant amb el seu amic Freddy Ovett. Aquest cap de setmana, Ovett serà un dels participants de The Traka, una de les proves de gravel més importants d’Europa que se celebra a Girona.

Van der Poel, a la comuna, local inaugurat per Jan Frodeno. / Freddy Ovett /Instagram

A Ovett i Van der Poel, nét del mític Raymond Poulidor, se'ls ha pogut veure per multitud de punts de les terres gironines. Camí del castell de Sant Miquel, entre camps del Gironès i descansant a la Comuna, negoci obert fa anys pel triatleta Jan Frodeno.

The Traka és una cursa molt exigent que combina pistes de terra, camins rurals i trams de muntanya, i que s’ha convertit en un referent internacional dins del món del ciclisme gravel.

Van der poel entre camps gironins. / Freddy Ovett /Instagram

Freddy Ovett és un ciclista professional australià-britànic que s’ha especialitzat en proves de resistència i gravel.

Després d’una etapa en el ciclisme de carretera, ha anat evolucionant cap a aquest tipus de competicions, on destaquen la tècnica, la navegació i la capacitat de mantenir esforços llargs en terrenys variats.

