Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
L'Ajuntament de Girona justifica el desallotjament del bloc ocupat per un risc "molt alt" per a la salut i la vida dels veïns
Els cossos de seguretat han procedit a desallotjar aquest dilluns al matí el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona. Ho han fet, com ha dit l’alcalde, Lluc Salellas, en una publicació a les xarxes socials, “per emergència i per risc imminent en temes de seguretat i de salubritat”.
Segons informes del mateix Ajuntament, així com dels Bombers, hi havia “un risc molt alt en temes de salut i per a la vida dels habitants del bloc i també pel veïnat de l’entorn”. De fet, divendres passat es va haver d’encintar un dels immobles del tercer pis després que s’hi produís un incendi. A més, els veïns s’han queixat en reiterades ocasions de males conductes per part dels ocupes d’aquest bloc, ubicat als números 13-15 de la ronda Ferran Puig.
A partir de les deu del matí, Mossos d'Esquadra i Policia Municipal de Girona han començat a entrar a les diferents portes de l'edifici per fer fora tots els ocupes. Almenys hi ha deu vehicles policials ocupat un dels carrils de circulació de la ronda Ferran Puig. Aquesta vegada, el desallotjament es fa de forma global i simultània, a diferència d'anteriors cops, quan s'havia produït accions en pisos determinats, fet que impedia tapiar les entrades, cosa que es produirà aquest dilluns mateix. Si quedés gent a l'interior d'algun dels pisos, no es podria impedir el pas per les escales comunitàries.
L'edifici estava abandonat des de fa anys. El Pla General, aprovat el 2002, l'exclou de la legalitat en estar massa a prop de les vies del tren i , en un futur, l'edifici hauria d'anar a terra. Al seu lloc s'hi podria aixecar un nou immoble, tot i que més allunyat del viaducte. Fa dos anys hi van començar a entrar ocupes.
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Fontajau es torna a omplir de música amb l’esperat retorn de Joan Dausà