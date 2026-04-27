Girona endureix l’adjudicació de parcel·les a la Devesa per Fires
Les noves bases per al període 2026-2028 amplien els requisits, reforcen el control municipal i donen més pes a l’explotació directa i l’arrelament
Girona farà més estricta l’adjudicació dels espais de la Devesa per Fires. Les bases del període 2026-2028 reforcen els mecanismes de control, restringeixen més les autoritzacions i eleven les exigències per a les persones que vulguin optar a una parcel·la.
Aquest canvi s’emmarca en una línia que el govern municipal ja havia avançat l’any passat. El 2025, la gestió de les atraccions i parades de la Devesa va passar de l’àrea de Cultura a la de Promoció Econòmica, i la vicealcaldessa i regidora Gemma Geis ja va defensar que les atraccions han de ser un «espai lúdic», però també han de tenir «les màximes garanties de seguretat». Amb aquest objectiu, l’executiu municipal va assegurar que treballava per «enfortir els mecanismes de control» i evitar, per exemple, que s’acabés muntant una atracció diferent de l'autoritzada prèviament.
Sense cessions
Una de les diferències més importants del nou model és que l’autorització queda més lligada a qui la demana i a la instal·lació concreta que presenta. Les noves bases deixen clar que el permís s’atorga tenint en compte alhora la persona sol·licitant i la parada o atracció concreta amb què concorre, i remarquen que no es pot cedir, traspassar ni arrendar entre particulars, excepte en casos excepcionals molt concrets previstos pel mateix text.
També canvia la durada del marc d’autorització. Les bases que han estat vigents fins ara, aprovades de l’any 2022, preveien, entre altres coses, permisos d’un any prorrogables fins a tres anualitats més, amb un màxim total de quatre anys. Les noves, en canvi, regulen directament el període 2026-2028, és a dir, tres anualitats consecutives. A més, el document remarca que aquestes autoritzacions no generen cap dret adquirit de continuïtat més enllà del que estableixen les mateixes bases.
El nou redactat també regula amb més detall la gestió de vacants i de substitucions. Les bases anteriors deixaven més marge en la gestió d’espais lliures i reserves. Ara, en canvi, es fixa de manera més precisa la llista d’espera, la cobertura de vacants, les limitacions per persona i la prohibició del «fraccionament artificiós», és a dir, dividir formalment les sol·licituds entre diferents titulars per esquivar els límits fixats.
Un altre dels grans canvis es troba en la puntuació. Les bases 2022-2025 premiaven sobretot la modernitat de la instal·lació, les inversions en estructura i seguretat, les despeses de neteja i pintura, les mesures d’estalvi energètic, la novetat i els valors estètics. Les noves bases mantenen part d’aquesta lògica, però hi afegeixen criteris nous. Entre aquests, la petjada de carboni, un criteri social vinculat a l’autoocupació i a l’antiguitat en l’activitat firal o recreativa, i més detall en aspectes relacionats amb la seguretat i amb l’oferta alimentària adaptada a al·lèrgies i intoleràncies.
La documentació
També s’endureix la documentació que caldrà presentar des del primer moment. Les noves bases obliguen a acreditar la disponibilitat de la instal·lació, aportar documentació tècnica i assegurances amb la mateixa sol·licitud i, en els casos d’activitats amb contacte habitual amb menors, presentar el certificat negatiu de delictes sexuals.
D’aquesta manera, Girona manté el sistema de concurs per repartir els espais de la Devesa, però les noves bases redefineixen el marc amb què es tramitaran i adjudicaran les autoritzacions durant els pròxims anys. El document estableix un esquema més desenvolupat per ordenar tot el procediment, des de la presentació de sol·licituds fins a la cobertura d’espais que puguin quedar vacants.
