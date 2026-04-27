Les queixes ciutadanes a Girona creixen més d'un 50% el 2025 per soroll i aforament de terrasses
L'oficina de la Defensora de la Ciutadania va atendre 1.672 actuacions el 2025, amb la mobilitat i la neteja com a principals motius de queixa
Les queixes per sorolls, aforament de terrasses, gent al carrer o incompliment d'horaris van créixer més d'un 50% a Girona el 2025, segons el que detalla la memòria anual de la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, i que aquest dilluns a la tarda ha desgranat en un ple extraordinari. Segons indica el document, hi ha una "manca d'inspeccions" en els locals que provoquen tots aquests problemes, que considera "crònics" i no tenen "solucions visibles". Les zones més conflictives són el Barri Vell i Santa Eugènia.
Els ciutadans no acconsegueixen "resposta" ni "descansar en pau", ha assenyalat Alsina durant el seu discurs. En paral·lel, la memòria destaca que la ciutadania "no entén els horaris de tancament de determinats establiments", això com tampoc "l'existència de comerços 24 hores", cosa que associa a "problemes al carrer". Especialment, al carrer Ibèria i al carrer Central, al barri de Taialà.
L'oficina que encapçala Marta Alsina va rebre 1.672 actuacions al llarg de l'any passat, que va agrupar en tres grans blocs: coordinacions generals (1.146), consultes (248) i queixes (278). Del total de queixes, 181 de les quals van ser admeses, amb la mobilitat i via pública (18,8%), la neteja viària i escombraries (14,9%) i la policia i seguretat ciutadana (12,2%) com a principals temes. La Defensora ha apuntat que en comparació en altres anys han baixat les queixes i consultes, i ho ha atribuit a la "gran actuació" que han fet quant a "informació prèvia o d'acompanyament".
Les queixes destacades
MOBILITAT. "S'endú el premi de queixes", ha remarcat Alsina en el ple, cosa que li ha "sobtat", ja que l'any passat "pràcticament" no hi havia queixes en aquest sentit. La posada en marxa de la zona de baixes emissions, el setembre de l'any passat, va provocar certes queixes per "no poder domiciliar a temps els vehicles que no constaven a Girona i que quedaven exclosos d'haver de complir els requisits per accedir-hi". També hi va haver queixes per senyalitzacions "insuficients o poc clares" o pel "mal estat" de vies i voreres, descriu la memòria.
ESCOMBRARIES. Durant l'exposició que va fer l'any passat, Alsina va destacar que es continuaria "amb el mateix gruix de queixes" durant el 2025 arran de la implantació del nou sistema de recollida de residus. No ha estat el cas, ja que les queixes han "disminuït". Així i tot, ha destacat que hi ha hagut "desacords" pels "greuges" entre els barris que tenen porta a porta i els que tenen contenidors intel·ligents. També ha lamentat que les deixalles al voltant dels contenidors es continuen produint "sense mesures de control efectives".
HABITATGE. La Defensora ha exposat que la ciutadania "ja no acudeix" a l'oficina tant com abans perquè "ha quedat clar" que no poden "oferir solucions". Alsina ha corroborat que tenien "moltes consultes" al respecte, però no respon a una actuació concreta de l'Ajuntament, sinó a un "problema estructural que es va agreujant sense solució a la vista".
SEGURETAT. S'han rebut "més queixes" quant a policia i seguretat ciutadana, amb algunes associacions de veïns que han manifestat la seva "preocupació" per la "sensació d'inseguretat" i davant les "ocupacions conflictives" que hi ha en alguns punts de la ciutat, com el carrer Ibèria, el carrer Barcelona o al barri de Santa Eugènia.
MULTES. Hi ha queixes per la "desestimació automàtica" de les al·legacions dels veïns, que posen per "sancions errònies" o algunes que consideren "abusives". També hi ha "defectes de notificació que no es tenen en compte".
URBANISME. "No hi ha manera de tenir cita ni que s'accelerin els tràmits", ha lamentat Alsina durant el seu discurs.
Final de mandat
L'octubre d'aquest any, Alsina acaba el mandat com a Defensora de la Ciutadania. Li agradaria que el govern municipal fes una "reflexió" per si la volen renovar, ja que ha detectat que "sembla que molesta o posa obstacles a la feina" que fa.
De fet, ha assegurat que la feina que fan serveix perquè "el 52% de les queixes se solucionen amb la col·laboració de l'àrea". Ha destacat que la seva funció és "restaurativa i de mediació" i que durant el 2025 van poder acostar-se a les associacions veïnals, anar als barris a recollir queixes i "consolidar la funció d'acompanyament".
L'alcalde, Lluc Salellas, ha contradit la part final del discurs d'Alsina, i ha assegurat que li han posat "recursos", i ha remarcat que fa una "excel·lent" tasca de mediació. Quant a les queixes que ha apuntat Alsina, Salellas ha assegurat que han "iniciat desenes d'expedients sancionadors" a establiments i que en alguns punts han "deixat de tenir queixes". A més, ha tret pit perquè "les queixes sobre la neteja han baixat", però ha reconegut que en termes de mobilitat tenen "molta feina i molts elements a millorar".
