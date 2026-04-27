Per què molts carrers de Girona han quedat col·lapsats de trànsit?
La ciutat viu un matí de caos circulatori marcat per diferents esdeveniments simultanis
Girona ha patit aquest dilluns un matí especialment complicat en matèria de mobilitat, amb retencions, retards i col·lapse circulatori provocats per la coincidència de diversos factors. Sobretot al voltant de la Devesa i el sector del Güell, amb afectacions pràcticament a tota la zona nord-oest de la ciutat. Un dels punts clau ha estat el desallotjament d’un bloc ocupat als números 13-15 de la ronda Ferran Puig, executat pels Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Girona. L’actuació s’ha dut a terme per emergència davant el “risc imminent en temes de seguretat i salubritat”, segons ha explicat l’alcalde, Lluc Salellas. Informes municipals i dels Bombers alertaven d’un risc molt alt per als residents i el veïnat, especialment després d’un incendi registrat dies abans en un dels pisos.
El dispositiu policial, amb almenys una desena de vehicles, ha ocupat un dels carrils de circulació, deixant la via amb un sol carril de circulació i desviant els vehicles per carrers perpendiculars. Aquesta restricció ha coincidit amb la celebració d’un macrocàsting multitudinari al Palau de Fires de Girona, a la zona de la Devesa.
L’esdeveniment, organitzat per a la nova adaptació en acció real de Tangled de Disney, ha aplegat milers de persones que aspiraven a participar com a figurants.
Tot i que la convocatòria començava a les deu del matí, molts participants han arribat el dia abans i han passat la nit fent cua, que a primera hora ja ocupava gran part del passeig de la Devesa i s’ha anat allargant amb el pas de les hores.
L’elevada afluència ha provocat el col·lapse dels aparcaments de la zona i dels barris propers, obligant nombrosos conductors a circular sense trobar estacionament. Ni els soterrats de pagament, ni en superfície. A tot plegat s’hi ha sumat un accident de trànsit a l’entrada de Girona pel sector nord-oest, que ha agreujat encara més les dificultats d’accés.
Com a conseqüència, s’han registrat retards generalitzats, amb ciutadans que han arribat tard a la feina o a cites mèdiques. La combinació del desallotjament, el macrocàsting i les incidències viàries ha convertit el matí en un dels dies més complicats per a la mobilitat recent a la ciutat.
