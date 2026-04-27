Protesten contra l’Ajuntament de Girona pels desallotjaments de l’antiga Simon i la masia de Cal Gras
El Sindicat d’Habitatge de Girona reclama "alternatives habitacionals per a les persones afectades"
Una trentena de persones s’han concentrat aquest dilluns a la tarda davant l’Ajuntament de Girona per protestar contra els desallotjaments de l’antiga fàbrica Simon i de la masia de Cal Gras. El Sindicat d’Habitatge de Girona ha convocat la mobilització a la plaça del Vi per reclamar alternatives habitacionals per a les persones afectades i garantir “un habitatge digne” davant la recuperació dels dos espais.
La protesta arriba després que el ple municipal rebutgés la setmana passada les al·legacions presentades per diferents entitats que demanaven aturar els desallotjaments. En el cas de l’antiga fàbrica Simon, situada als números 142 i 144 del carrer Barcelona i de propietat municipal, l’Ajuntament va requerir a les persones que hi viuen que abandonin l’espai en un màxim de vuit dies hàbils. El consistori també va advertir que, si no marxen voluntàriament, s’executarà “forçosament la recuperació d’ofici”.
Així mateix, la portaveu del Sindicat d’Habitatge de Girona, Fàtima Aatar, ha denunciat que l’Ajuntament “no pot desnonar sense alternativa” i ha advertit que fer fora les persones que viuen a l’antiga Simon “només agreuja el problema”. Segons Aatar, el consistori ha tingut temps per buscar una sortida perquè el projecte de l’institut “està plantejat des de fa anys” i la nau és de propietat municipal. La portaveu també ha assegurat que a Girona hi ha “més de 1.500 pisos buits i 800 més destinats al mercat turístic” i ha avisat que deixar “més de 50 persones al carrer” farà créixer el nombre de persones sense llar a la ciutat.
Abans de la concentració, el Sindicat d’Habitatge també ha penjat una pancarta a l’antiga fàbrica Simon amb el missatge “Garantim un habitatge digne per tothom” i “Habitatge gratuït, universal i de qualitat”. L’entitat ha emmarcat l’acció en el rebuig als desallotjaments tant de la nau del carrer Barcelona com de Cal Gras, una masia de titularitat privada situada a les hortes de Santa Eugènia.
El futur institut
El govern municipal defensa que la recuperació de l’antiga Simon és necessària per poder avançar en la construcció del futur institut Comtessa Ermessenda. En el ple de la setmana passada, la regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, M. Àngels Planas, va afirmar que es tracta d’una “decisió a favor de Girona” i a “favor de l’educació pública”, ja que en aquest espai s’hi ha de construir el nou centre educatiu, reivindicat per la zona sud de la ciutat. Segons va explicar Planas, a finals de gener la Generalitat va requerir a l’Ajuntament que li cedís l’espai per poder tirar endavant l’equipament, però amb la condició que estigués buit. El consistori també va defensar que ha actuat amb “sensibilitat i responsabilitat social” i que s’han activat els Serveis Socials per atendre les persones afectades de manera individualitzada.
Les entitats, però, han reclamat que no s’executin els desallotjaments sense una alternativa habitacional per a les persones que viuen en aquests espais. En el ple municipal del 9 de març, quan l’Ajuntament va aprovar iniciar els tràmits per recuperar d’ofici la nau de l’antiga Simon, s’hi van identificar 25 persones sense llar que hi vivien habitualment. Diverses entitats, però, han situat aquesta xifra per sobre: fa uns mesos parlaven d’una vuitantena de persones i, després dels darrers incendis, l’han rebaixat al voltant de la cinquantena.
L’antiga fàbrica Simon és un espai en desús on en els darrers anys s’han produït diferents incendis, alguns amb persones ferides, i diverses intervencions policials per robatoris. Els veïns de la zona també s’han queixat reiteradament dels conflictes vinculats a la nau. El futur institut Comtessa Ermessenda ha de donar cabuda a 690 alumnes d’ESO, batxillerat i escola d’adults, que actualment estan repartits entre l’edifici Casal Bisbe Cartañà i uns barracons a Can Prunell.
