Salt posa 180 multes en un mes per circular amb patinet sense assegurança
Les sancions oscil·len entre els 350 i els 800 euros i comporten la immobilització immediata del vehicle
Salt ha multat prop de 180 persones en només un mes per circular amb patinet elèctric sense l’assegurança obligatòria. La Policia Local va començar els controls específics a finals de març, després que la Direcció General de Trànsit confirmés que els vehicles de mobilitat personal que no disposessin d’aquesta cobertura podien quedar immobilitzats.
L’actuació s’emmarca en la nova regulació estatal sobre els vehicles de mobilitat personal, que obliga els patinets a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. Segons l’Ajuntament de Salt, tots els vehicles controlats que no complien aquest requisit han quedat immobilitzats de manera immediata, d’acord amb la normativa vigent.
La base legal d’aquestes actuacions arrenca de la Llei 5/2025, aprovada el juliol de l’any passat, que va establir per primera vegada l’obligació que els vehicles de mobilitat personal disposessin d’una assegurança de responsabilitat civil. Posteriorment, el Reial Decret 52/2026, aprovat el 28 de gener, va crear el Registre de Vehicles Personals Lleugers de la DGT i va fixar noves obligacions, com la inscripció al registre, la col·locació d’una placa identificativa visible i la contractació de l’assegurança. Abans d’iniciar els controls, la Policia Local de Salt va consultar al Servei Català de Trànsit si era possible immobilitzar els VMP que circulessin sense assegurança. Trànsit va elevar la consulta a la DGT i, a finals de març, es va rebre la confirmació que permetia aplicar aquesta mesura. A partir d’aquell moment, els agents van començar a fer controls específics amb el resultat de prop de 180 patinets immobilitzats en només un mes.
Les sancions per manca d’assegurança varien en funció del pes del vehicle. Els patinets de menys de 25 quilos reben multes de 350 euros, mentre que els de més de 25 quilos són sancionats amb 800 euros. En tots els casos, la multa comporta també la immobilització immediata del patinet. Els propietaris el poden recuperar quan acrediten que ja disposen de l’assegurança o bé si el retiren amb un altre vehicle, sense que torni a circular per la via pública fins que compleixi la normativa.
"Un vehicle molt present"
La regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, ha subratllat la importància d’aquests controls perquè “els patinets s’han convertit en un vehicle molt present als carrers de Salt i era imprescindible que la seva circulació s’ordenés igual que la de qualsevol altre vehicle”. Gallardo ha afegit que “no es tracta de sancionar per sancionar, sinó de garantir que qui circula per la via pública ho fa amb les garanties que marca la llei i sense posar en risc la seguretat dels vianants”. La regidora també ha recordat que, en els darrers anys, la Policia Local ja havia multat conductes com circular per la vorera, anar dues persones en un mateix patinet, portar cascs a les orelles o circular contra direcció. Ara, segons Gallardo, les noves prescripcions per a aquests vehicles permeten “accions més contundents”.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha emmarcat aquestes actuacions en una visió més àmplia de la convivència a l’espai públic. “La seguretat dels vianants és una prioritat per al nostre ajuntament”, ha afirmat. Alarcón ha defensat que els patinets “han de circular per on els pertoca” i que ho han de fer “amb les mateixes responsabilitats que qualsevol altre vehicle, com indica la nova normativa”.
