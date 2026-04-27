La Universitat de Girona busca mecenes per poder becar més estudiants i finançar projectes de recerca
Creen un web i el primer objectiu és recollir 85.000 euros aportats per ciutadans i empreses.
La Universitat de Girona (UdG) ha creat una plataforma de mecenatge perquè ciutadans i empreses facin aportacions econòmiques a tres propostes: deu beques salari per a estudiants de grau, un fons per bonificar interessos de préstecs dels de màster i un projecte d'investigació que explora la intel·ligència artificial per a la detecció del melanoma. La plataforma permet fer les aportacions a través d'Internet. El primer objectiu és recollir 85.000 euros perquè les tres propostes comencin a caminar. El rector de la UdG, Josep Calbó, i la presidenta del Consell Social, Assumpció Vila, han remarcat que l'objectiu és potenciar el talent i evitar que hi hagi estudiants que no puguin accedir a estudis superiors per problemes econòmics.
A través del web i pràcticament amb un sol clic, exalumnes, ciutadans i empreses podran fer aportacions a la UdG i convertir-se en mecenes d'estudiants de grau, de màster o de projectes d'investigació i recerca. "El que fem és fer-ho fàcil", ha explicat la presidenta del Consell Social, Assumpció Vila, que concreta que es poden fer les aportacions directament a través de la plataforma, indicant l'import i, també, si és una contribució puntual o bé periòdica.
La plataforma de mecenatge comença a caminar amb un primer objectiu d'arribar a recollir 85.000 euros per cobrir tres propostes diferents.
La primera fita és sumar 60.000 euros per poder atorgar deu beques salari més. Són un suport econòmic directe que permet als estudiants dedicar més hores als estudis i reduir la necessitat de treballar perquè reben 600 euros mensuals per cobrir despeses, com per exemple el cost de l'habitatge. "La universitat no viu aïllada de la societat, i els problemes d'accés a l'habitatge també els tenen els estudiants", han remarcat, esperant poder desencallar els projectes per tenir més places de residència universitària.
Actualment, la UdG atorga 30 beques salari a estudiants de grau. Vila ha remarcat que són insuficients perquè cada any reben unes 200 peticions per accedir a aquesta beca. Tot i que és un "percentatge reduït" tenint en compte que la universitat té més d'11.000 estudiants, el rector ha subratllat que la finalitat de la plataforma de mecenatge és poder ampliar-ne el nombre. Si recullen els 60.000 euros, passaran de 30 a 40 i, segons ha exposat la presidenta del consell social, aquesta és només la primera fita i aspiren a poder-ne sumar més.
La segona proposta es titula 'Promoure el talent' i la finalitat és recaptar 10.000 euros per destinar-los a la bonificació dels interessos dels préstecs dels estudiants de màster. Així, esperen poder-los alleujar la càrrega financera i la situació econòmica no sigui un escull per continuar els estudis superiors. De cara al futur, esperen poder recollir més diners i que siguin per finançar directament màsters, no només per bonificar els interessos.
La tercera pota de la plataforma de mecenatge és finançar projectes d'investigació i recerca liderats per la mateixa universitat. Ara mateix, l'objectiu és aconseguir 15.000 euros per al projecte DermIA que incorpora la intel·ligència ratificació explicable a una eina que millora la detecció precoç d'un melanoma.
La presidenta del Consell Social ha destacat que la plataforma de mecenatge anirà canviant perquè tan bon punt tinguin complet el finançament per a un projecte de recerca quedarà tancat, mentre que n'hi aniran sumant més.
Al web també hi ha el detall dels avantatges fiscals que suposa convertir-se en mecenes. "Esperem que la societat gironina respongui a la crida de la universitat, estem convençuts que així serà", ha conclòs Calbó.
