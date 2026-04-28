L'Associació de Veïns del Barri Vell demana que la reducció de terrasses s'estengui per tot el centre de Girona
L'entitat veïnal celebra la mesura de l'Ajuntament de Girona, però exigeix un control rigorós a la rambla de la Llibertat per garantir el compliment de la nova ordenança de terrasses
L'Associació de Veïns del Barri Vell reclama que la mesura de reduir terrasses que aplicarà en breu l'Ajuntament de Girona a la rambla de la Llibertat s'apliqui a altres punts de la zona. En un comunicat publicat aquest dilluns, detallen el cas concret del carrer de la Cort Reial i altres zones "especialment tensionades". Reclamen que s'apliqui de "manera immediata".
Tot això, després que en el ple del 20 d'abril el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, expliqués que es reduiran les cadires i taules exteriors dels locals de restauració de la rambla de la Llibertat per guanyar espai per als vianants al passeig central. Tot plegat, forma part de l'ordenança de terrasses aprovada la tardor de 2023. Així i tot, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, també va explicar que la mesura servirà per donar visibilitat a les botigues.
L'associació veïnal valora "positivament" l'aplicació d'aquesta normativa "llargament esperada". Espera que tot això ordeni "l'ús de l'espai públic" i garanteixi la "convivència entre activitat econòmica, veïnat i visitants". Segons va explicar el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració, Xavier Garcia, la reducció de la mida de les terrasses serà més rellevant per aquells locals situats a l'esquerra de la rambla (mirant la via des del pont de Pedra) i menys important pels establiments de sota les voltes. L'associació està d'acord amb reduir les terrasses, però no amb la forma que ho ha implantat el consistori.
Reforç per inspeccionar
Els veïns recorden que arran de l'esclat de la pandèmia, el març de 2020, es va produir una situació "excepcional" que va consistir a ampliar les terrasses. Lamenten, però, que l'ampliació es va "consolidar" en alguns punts més enllà del "context d'emergència". Això va generar una "ocupació intensiva" que va afectar de "manera significativa la mobilitat, l'accessibilitat i la qualitat de vida del Barri Vell".
Fa anys que l'associació veïnal denuncia la situació i reclama la "necessitat de recuperar espais per a l'ús del ciutadà". Creuen que espais com la rambla de la Llibertat ha de ser un "espai de passeig, trobada i convivència".
Un cop l'Ajuntament ha comunicat que d'aquí a poc temps es reduiran les terrasses, els veïns demanen que hi hagi un "reforç efectiu dels mecanismes d'inspecció, seguiment i sanció per assegurar el compliment de la normativa". També que l'ordenança s'apliqui de forma "rigorosa i sense excepcions" i que es prioritzi al ciutadà per davant de "l'ocupació privada".
Model de ciutat
Els veïns del Barri Vell creuen que recuperar el passeig central de la rambla de la Llibertat per als vianants no és únicament una "qüestió de mobilitat", també pensen que va lligat a un "model de ciutat". Aquest model, indiquen, "posa al centre les persones, el comerç de proximitat i la qualitat de vida del veïnat". Per això, exigeixen a l'Ajuntament que actuï "amb determinació i sense dilacions, garantit el compliment estricte i continuat de la normativa".
