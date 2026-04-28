El Mc Donald's del Mas Gri de Girona canviarà radicalment de forma
Es preveu eliminar l’actual zona de jocs infantils i la pèrgola annexa per concentrar tots els usos en un únic edifici central, que s’ampliarà per la façana oest sense incrementar l’edificabilitat
L’Ajuntament de Girona ha iniciat la tramitació del Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de la parcel·la situada al carrer Vitòria Gasteiz, al sector comercial Mas Gri, on actualment hi ha un establiment de restauració McDonald’s. El document, en fase d’aprovació inicial, està promogut per Sistemes de Restauració Catalunya, S.L.
La parcel·la afectada té una superfície de 3.006 metres quadrats. L’objectiu del pla és permetre la reordenació volumètrica de l’edificació existent per adaptar-la a les necessitats actuals de l’activitat. El planejament vigent fixa una ocupació predeterminada que coincideix amb el perímetre actual de l’edifici principal, la pèrgola i el cos annex destinat a jocs infantils. Aquesta delimitació impedeix modificar la volumetria de l’establiment, motiu pel qual el promotor planteja substituir-la per una nova ocupació predeterminada.
El projecte
La proposta preveu concentrar tots els usos en un únic volum situat al centre de la parcel·la. Per fer-ho, s’eliminarà el cos secundari on hi ha la zona de jocs infantils i també la pèrgola que el connecta amb l’edifici principal, mentre que aquest últim s’ampliarà per la façana oest. Segons el document, l’actuació permetrà "compactar l’edificació, millorar la funcionalitat de l’establiment i actualitzar-ne la imatge d’acord amb la de la franquícia".
El Pla de Millora Urbana no preveu incrementar l’edificabilitat ni modificar els usos, la classificació o la qualificació urbanística del sòl. La superfície màxima ocupable de l’edificació es manté en 500 metres quadrats, tant en el planejament vigent com en la proposta. El document també indica que l’establiment disposa actualment de 37 places d’aparcament, que es mantindran. El pla incorpora mesures de qualitat paisatgística per millorar la integració de l’edifici en l’entorn. Entre d’altres, estableix que els acabats exteriors de façanes i cobertes hauran d’utilitzar materials i colors que harmonitzin amb l’entorn, especialment tons marrons, terrosos i verdosos, i materials mats per evitar lluentors. També preveu mantenir l’arbrat existent i plantar vegetació arbustiva autòctona, de baix consum hídric i fàcil adaptació al perímetre de la parcel·la, amb una proporció mínima d’un arbust cada dos metres lineals.
La tramitació prevista inclou l’aprovació inicial, l’aprovació provisional, l’aprovació definitiva i la publicació al DOGC. Amb l’aprovació inicial, el document quedarà exposat al públic durant un mes, període en què la ciutadania podrà presentar al·legacions, suggeriments o propostes alternatives. Queden doncs, encara uns mesos, perquè es comencin a veure les obres.
