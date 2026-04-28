Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
El llindar se situa per sobre del límit de l’Organització Mundial de la Salut però dins d’una de les franges amb menys impacte per la salut
Girona és la capital catalana que presenta una mitjana anual més alta de PM2,5, un dels principals indicadors de contaminació atmosfèrica, segons l’últim informe mundial de qualitat de l’aire elaborat per l'empresa suïssa IQAir. La ciutat registra 9,9 micrograms per metre cúbic d’aquestes partícules microscòpiques, una xifra lleugerament superior a la de Tarragona, Barcelona i Lleida.
L’estudi, corresponent al 2025, analitza la presència de PM2,5 en 9.446 ciutats de 143 països, regions i territoris. Aquestes partícules, generades sobretot per processos de combustió, són especialment rellevants perquè tenen una mida molt petita i poden penetrar profundament als pulmons. L’Organització Mundial de la Salut fixa el valor anual recomanat en 5 µg/m³.
En el cas de Girona, la mitjana se situa gairebé al doble d’aquest llindar. Tot i això, dins l’escala utilitzada per IQAir, la ciutat es manté en la segona franja menys contaminada, la que agrupa les poblacions amb valors d’entre 5,1 i 10 µg/m³. D'aquesta manera, Girona supera el nivell recomanat per l’OMS, però queda lluny dels registres de les ciutats amb pitjor qualitat de l’aire del món.
La comparació amb la resta de capitals catalanes situa Girona al capdavant d’aquest indicador concret. Segons les dades recollides per l’informe, Tarragona arriba als 9,6 µg/m³, Barcelona als 9,2 i Lleida als 7,9. Les quatre capitals, però, es troben dins la mateixa franja del rànquing, de manera que les diferències entre elles són reduïdes.
El resultat no implica necessàriament que Girona tingui pitjor qualitat de l’aire en tots els paràmetres. L’informe d’IQAir se centra en les PM2,5, però la contaminació atmosfèrica també es mesura a partir d’altres indicadors, com el diòxid de nitrogen, molt vinculat al trànsit urbà. Per això, el rànquing permet comparar un contaminant concret, però no resumeix per si sol tota la complexitat de l’aire que es respira a cada ciutat.
En el context mundial, la situació de Girona continua sent relativament favorable. L’informe alerta que només una minoria de les ciutats analitzades compleixen estrictament la guia anual de l’OMS per a les PM2,5. Alhora, constata que els episodis de contaminació, els incendis forestals i les condicions meteorològiques poden alterar els nivells d’aquestes partícules fins i tot en territoris que habitualment presenten registres baixos.
A Espanya, la ciutat que té més concentració de PM2.5 és Ourense, a Galícia, amb 18,5 μg/m³, sent l'única que es troba en la categoria que supera per 3 o 5 vegades la quantitat de PM2.5 recomanada per l'OMS. A nivell mundial, només 13 països, regions i territoris han registrat concentracions mitjana anuals de PM2.5 que compleixen la directriu anual de l'OMS, establerta en 5 μg/m³.
Aquests països són Andorra, Austràlia, Barbados, Bermudes, Estònia, la Polinèsia Francesa, Granada, Nova Caledònia, Panamà, Puerto Rico, Reunió i les Illes Verges dels Estats Units.
Subscriu-te per seguir llegint
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines