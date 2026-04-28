Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per "la manca de personal"
La fundació mantindrà oberta la Taverna amb una oferta gastronòmica “més senzilla” després d’anys d’expansió del projecte cultural i gastronòmic
La Fonda d’El Foment de Girona va anunciar aquest dilluns el seu tancament. La Fundació Cultural El Foment va comunicar que havia pres la decisió de posar punt final a aquest espai gastronòmic per “la notòria manca de personal” que afecta el sector de la restauració i que, segons l’entitat, dificultava poder garantir el nivell de qualitat que sempre havia volgut oferir.
En un comunicat signat pel president de la Fundació Cultural El Foment, Candi Granés, l’entitat va explicar que preferia tancar la Fonda “abans que baixar” el nivell del servei. El text també va agrair la confiança dels clients durant els gairebé quatre anys d’activitat de l’establiment i la feina de tot l’equip que havia fet possible el projecte. “L’espai tanca, però els records sempre perduraran en els temps”, remarca el comunicat.
La Taverna continuarà oberta
El tancament, però, no afecta el conjunt del projecte d’El Foment. La fundació va avançar que la Taverna continuarà oberta, tot i que ho farà amb una oferta gastronòmica “més senzilla” per facilitar-ne la gestió. L’entitat defensa que continuarà treballant amb la mateixa “passió i ambició” per construir un projecte amb impacte positiu per a la cultura, la llengua i la gastronomia catalanes.
La decisió arriba després d’uns anys de creixement sostingut d’El Foment, nascut el 2019 amb l’obertura de l’Escola d’El Foment, on es van impartir els primers cursos de cultura popular. El 2021 es va inaugurar la Taverna d’El Foment, que amb el temps va esdevenir un punt de trobada per a la música i la tradició oral amb el cicle de Cançó de Taverna. Un any més tard, es va obrir la Fonda, amb una aposta per la gastronomia catalana de qualitat. El projecte va continuar ampliant-se el 2023 amb la inauguració del Centre d’El Foment, un espai multifuncional que acull concerts i esdeveniments privats. El 2024 també va néixer la Sala l’Escola, dedicada a la música en directe, i es va constituir la Fundació Cultural El Foment per assegurar la continuïtat del projecte a llarg termini.
Finalment, l’entitat remarca que, “per garantir el futur del projecte a llarg termini”, cal ser sostenibles econòmicament i fer créixer la base de socis i sòcies. “Sols anirem més de pressa; acompanyats, arribarem més lluny”, sentencien des d’El Foment.
